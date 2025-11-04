為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    沈文程代言「高齡換照新制」 明年5月上路好康一次看

    2025/11/04 16:59 記者吳亮儀／台北報導
    71歲藝人沈文程代言高齡換照新制。（記者吳亮儀攝）

    71歲藝人沈文程代言高齡換照新制。（記者吳亮儀攝）

    首次上稿：14:30
    更新時間：16:59

    交通部今天（4日）舉辦「高齡換照新制代言人暨宣導影片發布記者會」，宣布自明年5月起正式實施高齡換照新制，並邀請已經71歲的藝人沈文程擔任宣導代言人，推廣高齡者安全駕駛觀念。

    交通部長陳世凱強調，新制推動的目的在於關懷高齡駕駛安全，而非限制開車權利。依新制規定，滿70歲駕駛人，須通過體檢並完成安全教育課程後，即可換發駕照，有效期限至75歲；滿75歲駕駛人，維持3年換照制度，除須通過體檢及安全教育課程外，並須通過認知功能測驗，才可換發有效3年的駕照。

    此外，為鼓勵高齡者依自身狀況主動調整交通方式並兼顧移動需求，交通部自2026年1月起推出「主動繳回駕照高齡者TPASS乘車回饋措施」。凡70歲以上主動繳回駕照者，公路局將提供TPASS電子錢包乘車支出每月50%回饋金，每月上限1500元，每人可申請一次，補助期間2年。這項措施涵蓋公共運輸及計程車支出，協助長者有充分時間適應交通工具轉換並培養公共運輸使用習慣。

    為了讓社會各界更了解新制的推動背景及醫學依據，交通部邀請台中榮總精神部主任侯伯勳醫師及高雄凱旋醫院副院長黃敏偉醫師，在全國舉辦共7場「高齡換照講座：醫師出任務」系列活動，地點包括台中、南投、新竹市、宜蘭、屏東、高雄及彰化等地。

    講座將以醫學角度說明高齡者身體機能退化對駕駛安全的影響、慢性病與藥物交互作用的潛在風險，並由監理人員現場解說2026年新制內容，協助長者瞭解換照流程與注意事項。

    交通部與代言人沈文程合作，於公園、登山步道入口等長者常活動地點辦理快閃宣導，傳達「沒有禁止長輩開車、而是多一份安全關懷」的理念，讓每位長輩都能安心開車、開得更久也更安全。

    高齡換照新制預計明年5月上路。（公路局提供）

    高齡換照新制預計明年5月上路。（公路局提供）

    高齡駕駛自願繳回駕照，可以換TPASS優惠。（公路局提供）

    高齡駕駛自願繳回駕照，可以換TPASS優惠。（公路局提供）

