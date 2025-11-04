非洲豬瘟解封倒數 雲林肉品市場啟動總量管制防衝擊豬價

非洲豬瘟解封倒數，雲林肉品市場啟動總量管制，呼籲豬農秩序出豬，維持豬價穩定。（雲林縣政府提供）

台中梧棲養豬場爆發非洲豬瘟疫情，全國豬隻暫停運宰15天，本週五（7）日可能解封，雲林縣肉品市場總經理黃加安今（4）日指出，中央昨天召開全國調配會議，管制各縣市拍賣總量，雲林增加拍賣量10%，從2500頭增為2700頭，肉品市場已透過共同運銷與豬農及承銷商溝通，呼籲豬農當天要按照調查的頭數出豬，以免造成豬價波動過大。

雲林縣議員蔡明水今日在議會總質詢關切，豬隻運宰解禁後大量豬隻湧入市場，豬價可能受衝擊，雲林是養豬大縣要如何因應。

黃加安表示，昨天農業部召開全國調配會議，因應11月7日可能恢復運宰豬價能平穩，會中有做三要點，第一是管制各縣市肉品市場拍賣總量，第二補助共同運輸費用讓豬農能秩序出豬，第三請冷凍場、盤商、豬肉攤，增加採購量能。

黃加安說，雲林肉品市場在非洲豬瘟發生前每日平均拍賣頭數約2500頭，農業部同意增加一成即每日拍賣增為2700頭，肉品市場已與豬農及承銷商媒合，數字精準，希望豬農當天可以按照所提供的頭數出豬，以免造成豬價波動過大，肉品市場會再持續媒合採購量、供應量完美搭配，確保豬價穩定。

對於外界憂心豬價，黃加安指出，禁宰禁運前雲林肉品市場拍賣每公斤約96元，推測若7日有順利拍賣豬價波動不大，因豬農急著出豬，盤商也缺豬，需求量大，且一般豬價與冷凍場價格落差約5元，禁運禁宰15天冷凍廠庫存量消化差不多，若拍賣價格回穩承銷商採購量也會增加。

黃加安強調，台灣農業是淺盤經濟，舉例來說，若供給量多了10%，價格可能跌超過10%，總量管制是農業給的限額，無法強制，且豬只要從養豬場運到肉品市場，到繫留場就不能再運回，肉品市場透過合作社、農會的共同運銷，持續與豬農溝通，也呼籲豬農一定要秩序出豬，才能避免爆量價跌。

