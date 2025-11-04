馬公北環道路規劃佔用澎科大土地 莊國輝籲以地換地

澎湖科技大學代理校長邱采新（右），率隊拜會縣長陳光復，雙方交換意見。（澎湖縣政府提供）

針對澎湖縣政府擬開闢馬公北環道路，切割澎科大沿海校地做為道路使用。沿途使用校務基金購入的土地。總共8896平方公尺，馬公市代會副主席莊國輝希望可以以地換地，申請縣有地無償撥用給澎科大使用。澎湖科技大學代理校長邱采新今（4）日率隊拜會縣長陳光復，雙方交換意見。

北科大出身的莊國輝表示，開闢道路增加交通便利是好事，但不能犧牲教育環境跟資源；該換就換，甚至要從優辦理才能讓居民跟學校都能達成雙贏。並提出北科過去曾經因為無償撥用土地興建高架橋，造成校地切割一分為二。除了管理問題之外，校地減少而學生數增加的情況下，王世堅立法委員挺身而出，為北科爭取建國啤酒廠當作校地。

莊國輝進一步指出，能夠理解促進城市發展、提升運輸效率，增加便民服務與帶動經濟；但重視教育環境與教學資源，為澎湖培育優秀人才，也是非常重要的事情，期待縣府在這件事情的處理上，以北科為例，為民生與教育達到雙贏的局面！

澎湖縣長陳光復表示，西衛里為澎湖重要人口集中區，近年隨著周邊住宅與商圈快速發展，交通需求與日俱增。目前僅有六合路連接203號縣道與馬公市西衛社區，車流量龐大，因此澎湖縣政府積極推動「馬公都市計畫北環道路」開闢工程，將延伸四維路外環，穿越澎科大校區邊緣，銜接203號縣道。改善西衛里來往203號縣道的交通動線、縮短通行時間，也能減少與學生爭道的情形。

澎湖縣政府開闢馬公北環道路，將使用澎科大沿海部分校地。（記者劉禹慶攝）

