新北表揚80處金質公廁、21位績優清潔人員 觀光遊憩組表現亮眼

三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題設計。（記者翁聿煌攝）

新北市環境保護局4日舉辦今年度「公廁金質獎」頒獎典禮，副局長陳美玲表揚80處金質公廁、8處永續公廁及21位績優清潔人員，這次評選過程中觀光遊憩組表現亮眼，如三重五常公園公廁結合公園元素，以「歡樂」為主題設計，並在局部屋頂開設天窗引入自然光，提升通風效果，成功打造出明亮、乾爽且具特色的如廁環境。

還有新莊龍鳳公園則是性別友善廁所，共設有8間獨立廁間（含3個小便斗廁間、3間坐式廁間、1間蹲式廁間及1間親子廁間），尊重每位使用者的隱私，且配置兒童馬桶、座椅及尿布台，並於去年取得新北市性別友善廁所標章認證，充分展現友善設計理念。

陳美玲表示，公廁是城市中最基礎的公共設施，也是最能展現一座城市文明與細膩度，新北市長期以來重視公廁環境的提升與改善，透過定期巡檢、評鑑分級、健檢輔導服務及金質獎評選等多元機制，全面提升公廁整體品質，目前全市特優級公廁比例已達91.5%。

環保局說明，考量公廁類型多元、維護管理方式各有不同，今年「公廁金質獎」依公廁屬性及使用性質調整分為8個組別，包含公共服務組、人文社服組、觀光遊憩組、交通運輸組（一組及二組）、行車補給組、生活消費組及友善綜合組，經由評審委員進行預警式評比及秘密客突擊式考評後，最終由80處公廁管理單位榮獲「金質獎」，並評選出21位金質績優清潔人員。

同時，環保局延續去（113）年「永續公廁獎勵制度」，鼓勵廁齡超過30年、硬體設施較老舊但仍維持良好整潔度的大齡公廁報名參與，今年共有8處單位獲頒「永續公廁模範獎」。

三重五常公園獲公廁金質獎。（記者翁聿煌攝）

東北角管理處公廁導入智慧化管理，透過感測器監測人流。（記者翁聿煌攝）

