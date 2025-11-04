高美濕地遊客中心整修一延再延 黃國榮：市府需檢討

市議員楊典忠（中）等多位議員批高美濕地遊客中心整修工程一直延宕。（記者蘇金鳳攝）

台中高美濕地是人生必去的景點，民進黨議員楊典忠今天在市議會痛批，高美濕地遊客眾，但是高美濕地遊客中心整修卻一延再延，預計明年才完工，荒廢景象嚴重打擊高美濕地觀光，過去市府斥資3.6億元興建的遊客中心已形同「蚊子館」。

副市長黃國榮表示，高美濕地遊客中心開幕之初相當漂亮，後來因為廠商經營不善，目前建設局積極協助招商當中，本來很好的建設規劃，颱風與東北季風影響，導致廠商不願意再投資，荒廢到現在，令人遺憾，市府需要檢討，要找出問題、協助廠商並慎選業者。

建設局長陳大田也表示，高美濕地遊客中心是ROT促參案，市府有成立輔導團，也協助委外的廠商洽尋協力廠商，為了響應遊客中心的景觀餐廳，建設局更擴大舉辦局務會議，促參案廠商最近提出15台露營車過渡時期經營計畫，目前還差兩個月時間，目前正在與潛力廠商洽談中，希望一月底能夠重新開幕。

議員楊典忠、林祈烽、施志昌今天在市議會質疑高美濕地遊客中心原今年5月31日整修完畢，卻一再拖延到8月底，再延至明年1月31日，連促參案的整修期限都能三度跳票。

楊典忠並指出，遊客中心兩年前被作為露營區，去年多個颱風接連侵襲，加上冬季強烈東北季風，露營區設備受損嚴重，業者不願經營，現場滿目瘡痍。

他並詢問副市長黃國榮有去露營區住過嗎？有吃過該餐廳早餐？由於現場已荒廢，若是要去高美濕地，是想去走木棧道還是遊客中心？黃國榮則表示，會去木棧道。

楊典忠更直指，沒有人想去人去樓空的遊客中心，自然會影響高美濕地的遊客。他指出，建設局為了廠商連續發布3次「整修延後」新聞稿，荒廢整整一年。他認為，如果建設局不懂觀光、不會經營，就讓觀光旅遊局接手。

副市長黃國榮表示，會請相關局處好好協助業者。（記者蘇金鳳攝）

建設局長陳大田表示，已全力輔導業者。（記者蘇金鳳攝）

