康橋登山隊合歡山違規搭帳篷遭罰 校方：未來依規申請

新北市私立康橋國際學校上月底一千多人分多梯次到合歡群峰登山，但在合歡北峰搭設數個帳篷與天幕作為緊急醫療站，因事先未向太魯閣國家公園申請活動臨時帳篷，太管處依法開罰1500到3000元不等，校方表示，該帳篷為緊急醫療使用，將來會依規定先向主管機關提出申請。

康橋國際學校在小學、中學階段都會安排登山活動，國中階段攀登石門山、合歡主峰、東峰、北峰、西峰5座百岳為目標，希望透過活動鍛鍊體能與意志、團隊合作與互助及生命教育，上月開始一千多名學生分成多個梯次前往太魯閣國家公園境內的合歡群峰登山，不過遭民眾發現竟然在合歡北峰搭設多頂帳篷向太管處檢舉。

太管處依據國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，「禁止擅自於指定以外之地區露營、炊煮、搭設棚架等」，違者處1500元至3000元罰鍰。

校方指出，山區氣候變化多端，且溫度高低差極大，因此校方為確保學生安全，均攜帶緊急醫療帳篷，提供學生因失溫、高山症、抽筋等意外發生時，隨隊醫護人員能及時照應，且為保護環境事後均收拾乾淨，這次既然未事先申請有缺失，未來會依規定先向主管機關提出申請。

