    首頁 > 生活

    豐原區農會綠色照顧課程結業 長輩秀活力與創意成果

    2025/11/04 13:55 記者歐素美／台中報導
    豐原區農會綠色照顧課程結業，現場展示長輩學員的學習成果。（圖由豐原區農會提供）

    豐原區農會綠色照顧課程結業，現場展示長輩學員的學習成果。（圖由豐原區農會提供）

    台中市豐原區農會今天舉辦「114年綠色照顧課程結業式」，邀請學員長輩們齊聚一堂，共同回顧這一期來的學習與成長。豐原區農會農事小組長蔡怡萱肯定長輩們積極參與課程的熱情與毅力，也感謝師資團隊與志工們的陪伴與用心。

    綠色照顧課程結業，豐原區農會頒發結業證書與豐農小舖購物回饋禮券，肯定學員們這半年來的努力。長輩們臉上洋溢著成就與喜悅，紛紛表示「上課讓人每週都充滿期待」、「學到很多健康知識和技能，也交到好朋友」、「下一期還要再報名參加」，氣氛溫馨熱鬧又富有滿滿活力。

    現場並舉辦「課程成果展示」，展出長輩們在手作、園藝、健康飲食等課程中的創意作品；農會並安排簡單茶會，讓長輩和與會來賓們在輕鬆氣氛中互相交流。

    蔡怡萱表示，綠色照顧課程不僅提供長輩們豐富的學習體驗，更是一份社區關懷的實踐，讓長者在熟悉的環境中延續活力與自信，看到學員們越來越年輕、越來越快樂，是農會推動綠色照顧課程最大的成就感，也歡迎更多的長輩明年一起加入。

    豐原區農會將於本月15日舉辦「2025柑柑好趣野餐活動」，屆時綠照班學員也將登場表演，展現活力律動成果與滿滿熱情，農會邀請鄉親朋友們一同來為長輩加油喝采，感受幸福與活力的延續。

    豐原區農會綠色照顧課程結業，農事小組長蔡怡萱頒發結業證書與豐農小舖購物回饋禮券給結業的學員。（圖由豐原區農會提供）

    豐原區農會綠色照顧課程結業，農事小組長蔡怡萱頒發結業證書與豐農小舖購物回饋禮券給結業的學員。（圖由豐原區農會提供）

