為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    花蓮重要要道木瓜溪橋改建 7日竣工

    2025/11/04 13:50 記者吳亮儀／台北報導
    木瓜溪橋改建將在11月7日竣工。（公路局提供）

    木瓜溪橋改建將在11月7日竣工。（公路局提供）

    台9線木瓜溪橋為北花蓮進入花東縱谷公路的首座橋梁，更是花蓮市與壽豐、鳳林間上班通勤族的重要要道。交通部公路局今天（4日）宣布，改建將在本月7日竣工。

    公路局表示，這件改建案位於既有通車路段，施工期間採「半半施工」方式推動，確保交通不中斷，兼顧工程安全與用路順暢。舊木瓜溪橋車道配置僅為1快車道、1慢車道，長久以來尖峰時段易壅塞，影響通行效率。

    交通部公路局從2020年12月啟動改建工程後，歷經近5年努力，新橋將在今年11月7日順利竣工。新木瓜溪橋採預力箱型梁設計，南下、北上線共二座主橋，全長1225公尺、橋寬14公尺，並抬高橋梁底部高程，高於堤頂3.16公尺。

    改建後橋墩間距由舊橋35公尺延伸至55公尺，基礎深度由舊橋15公尺加深至30公尺，顯著提升抗洪與耐震能力。車道配置為2快車道、1慢車道，道路外側設置人行及自行車道，提供安全多元的交通空間。

    公路局表示，如今行走在新橋上，旅人可於人行道上遠眺奇萊山、欣賞縱谷稻浪。木瓜溪橋不僅提升通行效率與安全，更以優雅線形融入自然地景，象徵「永續縱谷・安全啟程」，展現工程與環境共榮的精神。

    木瓜溪橋改建將在11月7日竣工。（公路局提供）

    木瓜溪橋改建將在11月7日竣工。（公路局提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播