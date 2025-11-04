為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    後龍鎮秋季代表活動 健行欣賞風光還能換「後龍YES券」迺夜市

    2025/11/04 13:49 記者蔡政珉／苗栗報導
    後龍鎮秋季代表活動，健行欣賞在地風情還能換「後龍YES券」迺夜市。（記者蔡政珉攝）

    苗栗縣後龍鎮每年秋季最具代表性的戶外健走活動已邁入第11個年頭，後龍鎮公所今年以「後龍Walking 夜市Party」為主題，邀請全國民眾到後龍健走欣賞在地風情，不只可拿紀念T恤、摸彩券，還能兌換「後龍YES券」100元在夜市消費，迺夜市，6日早上8點半開放報名，額滿為止，分為紙本報名2000名（至後龍鎮公所索取報名表填寫）、網路報名1000名（至「後龍鎮公所」臉書粉專填寫報名連結）。

    後龍鎮公所指出，健走路線長約10公里，起點設在鎮公所大樓前廣場，經過光華路轉入新港三路，行經英才書院，再轉入後方沿著北勢溪親水廊道前進，最後到達客家圓樓，然後再原路返回鎮公所，估計需2.5小時。

    鎮公所今年安排，報名民眾報到時可領取集章兌換卡，並蓋上第一個章領取紀念T恤1件；中繼站客家圓樓可蓋第二章，領取摸彩券1張；返回終點處後龍鎮公所廣場蓋第三個章、集滿3個章，即可兌換「後龍YES券」100元1張，16日、23日可在後龍夜市消費。

