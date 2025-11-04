新加坡華僑中學及中市衛道中學 至和平國中體驗泰雅原民文化

學生DIY泰族雅的香蕉飯。（衛道中學提供）

新加坡華僑中學與台中市衛道中學今天共同前往台中市和平國中，參與由國立台中教育大學原住民族教育與文化研究中心協力推動的原住民族文化體驗與交流活動，透過跨域資源整合、國際文化交流、在地文化學習體驗，實踐「從在地出發、與世界接軌」的理念。

新加坡華僑中學、衛道中學學生在文化老師的帶領下，體驗泰雅族的織布工藝、族語學習與傳統飲食等課程，學生親手操作織機，學習傳統圖騰所承載的族群記憶，並透過入班上課共學，理解泰雅族對自然與生命的敬重哲學； 和平國中學生則藉此與國際友校學生共同進行相關課程活動，並以泰雅傳統歌舞共舞作結，象徵文化交融與教育共榮。

衛道中學表示，該校長期重視學生國際視野的培養與多元文化理解，這次活動結合大學專業資源、地方文化力量與國際交流網絡，不僅讓學生親身感受原民文化之美，更體驗跨文化對話的價值，強調國際教育不只是出國學習，更重要的是，讓學生在自己的土地上看見文化多樣性，學會尊重、理解與分享。

新加坡華僑中學教師代表則感動地說，這是一次難得的文化深度體驗，學生們不僅親眼看到台灣原住民族豐富的文化底蘊，也體驗到教育現場與社區緊密結合的力量，這樣的交流，讓學生深刻體會學習不僅止於課本，而是在真實文化互動中拓展視野與理解。

主辦的衛道中學指出，感謝國立台中教育大學原民中心及和平國中協助，共同推動國際教育與在地文化紮根，不僅展現學校在教育創新與國際交流的積極行動，也為新世代學生開啟多元文化學習的新篇章。

新加坡華僑中學與台中市衛道中學學生，至和平國中體驗原住民族文化與交流。（衛道中學提供）

學生展示DIY的原住民香蕉飯。（衛道中學提供）

