白河椪柑節11/8登場 登山×特色調酒體驗農遊趣

「2025白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心」活動11月8日登場，結合關子嶺登山與椪柑特色調酒，引領民眾體驗農遊魅力。（記者王涵平攝）

白河區公所今在民治市政中心舉辦記者會，南市府副秘書長殷世熙、白河區長董麗華與地方各界人士出席，邀請各地民眾參加在關子嶺嶺頂公園吳晉淮音樂廣場登場的椪柑節活動。殷世熙表示，白河區公所精選紅葉公園、雞籠山與大凍山等3條登山路線，邀請民眾趁著秋高氣爽，走進山林健行養身，上午登山運動，中午吃甕窯雞、品山產，下午到南寮買椪柑，晚上泡湯放鬆身心。隔天9日可前往新營參加「大新營嘉年華」，並順遊後壁菁寮老街，體驗農村人文風情，行程豐富又有趣。

今年特別結合在地農產與創意調酒文化，活動當晚推出以南寮椪柑入酒的特色調酒，讓遊客在泡湯之餘，細細品味「酒柑心」的微醺風情，體驗農產與府城酒吧文化交融的嶄新魅力。

董麗華表示，白河關子嶺是全台少有兼具便利交通與豐富特色的觀光景點，下交流道僅需10分鐘即可抵達。不僅擁有優質溫泉與多元旅宿資源，還有道地甕窯雞美食與新鮮椪柑農產，非常值得一遊。

「2025白河柑巴嗲登山趣×關子嶺酒柑心」活動11月8日登場，同時推出椪柑特色調酒。（記者王涵平攝）

