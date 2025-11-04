新北AI技職教育國際研討會 打造智慧技職教育新藍圖

新北市教育局今主辦「Future AI 2025 新北市未來AI技職教育國際研討會」。（記者黃政嘉攝）

新北市教育局主辦「Future AI 2025 新北市未來AI技職教育國際研討會」，今邀集國內外多位專家學者共同探討人工智慧在技職教育的應用與挑戰，並首度發布AI扎根、攜手、共創、倫理4大發展主軸，宣示新北以AI為核心，打造國際接軌的智慧技職教育新藍圖。

近200位教育、產業界專家學者，包含加拿大阿薩巴斯卡大學理工學院教授張明治、清華大學教授陳宜欣參與此次研討會，議程涵蓋AI科技、數位創新、適性扎根、產學跨域、人文美感與國際專業6大主題，打造技職教育跨界對話平台，共38篇論文及簡報發表，近6成聚焦AI與數位創新主題。

請繼續往下閱讀...

「讀技職善用AI，超有前途！」前教育部長潘文忠表示，技職教育在台灣社會始終被排在較次要，若只是說說而已，很難翻轉這種價值觀，他覺得需有更多資源投入技職教育相關政策，這次新北市府邀集國際專家學者辦理研討會，是推動教育創新的重要創舉，讓AI成為培育新世代人才的核心力量。

新北市副秘書長龔雅雯表示，新北市連續8年獲教育部技職教育評比「優等獎」，今年是新北市AI教育元年，技職教育以4大核心面向前進，從國中小到高中職、大專校院，建立AI教育一貫培育體系，產官學也共同攜手，透過國際交流對話，進而培養更多AI素養人才。

教育局指出，未來將持續以AI教育為引擎，推動技職教育升級轉型，讓每位新北學子都能成為AI時代兼具專業、創造力與人文關懷的關鍵人才。

前教育部長潘文忠認為需有更多資源投入技職教育。（記者黃政嘉攝）

新北市副秘書長龔雅雯表示，建立技職AI教育一貫培育體系，透過國際交流，培養更多AI素養人才。（記者黃政嘉攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法