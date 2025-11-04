羅智強稱屏東廚餘養豬稽查落後 屏縣府怒了：不要為了搶救台中潑髒水

屏東縣提出數據駁斥羅智強的說法。（屏東縣政府提供）

針對非洲豬瘟疫情，國民黨立委羅智強今日指養豬大縣屏東，廚餘養豬稽查狀況只有7%，嚴重落後全國，屏東縣政府發出聲明嚴正駁斥，請羅智強不要為了搶救台中，惡質移花接木，對屏東潑髒水！

屏東縣政府表示，針對羅智強委員今日的惡意污衊，屏東縣政府要嚴正聲明，10月22日農業部證實台中爆發非洲豬瘟案例，屏東縣政府翌（23）日立即啟動包括環保局、農業處、動防所、警察局等跨局處聯合稽查，兵分五路前往縣內98場廚餘檢核再利用養豬場，23日當天就完成第一輪稽查，稽查率100%，全力防堵非洲豬瘟疫情。

屏東縣政府強調，屏東縣不但第一輪稽查100%完成，更直接啟動第二輪稽查，10月29日也已完成第二輪稽查，稽查率亦為100%；現正已進行第三輪稽查，截至11月3日已完成230場稽查。環境部資料擷取時間有落差，縣府也要求立即更正。

屏縣府指出，羅智強委員引用環管署錯誤資料，蓄意不求證，再移花接木指摘屏東縣政府，企圖轉移輿論批判台中市防疫不力、後續處理失能的焦點，結果卻是一場政治髒水大秀，根本救不了台中市。

屏東縣政府強調，防疫不需要髒水和口水，環保局今年已出動6703人次，稽查3910家次畜牧場；羅委員與其想盡辦法污衊其他縣市，不如好好協助台中市政府做好非洲豬瘟的疫情善後處理，這才是正道。

