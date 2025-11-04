廚餘車趴趴走！中市府：非洲豬瘟案場疑私收廚餘已移送檢調偵辦

鄭照新表示，清潔隊給廚餘是「認單不認人」，疫情爆發封場當天，案場畜主就要把廚餘車開運開出去。（記者蔡淑媛攝）

台中梧棲廚餘養豬場發生全台首例非洲豬瘟，中央災害應變中心昨（3日）公布疫調報告，指病毒最可能來自未落實蒸煮的廚餘，其中該案例豬場使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還違規分讓給另一處廚餘養豬場（C場），外界質疑C場直接開車去隊上收廚餘，清潔隊竟毫無所覺；台中市副市長鄭照新表示，清潔隊給廚餘是「認單不認車！」，同時也指疫情爆發封場當天，案場畜主要把廚餘車開出去就覺得可疑，10月31日已移送檢調調查。

非洲豬瘟中央前進應變所指揮官杜文珍表示，清潔隊出售廚餘給養豬場規定必須專場專用，疫調團隊調閱車輛進出清潔隊等處所的監視畫面，加上豬農口述疫調分析，確定案場也分讓廚餘給其他養豬場。

請繼續往下閱讀...

鄭照新說明，案場廚餘車到梧棲清潔隊收廚餘，後來發現在封鎖案場當天，畜主要把廚餘車開出去，因此感到可疑，之後有民眾通報，梧棲案場這輛廚餘車不只出現在梧棲清潔隊，也到處趴趴走，因此強烈懷疑畜主也收運其他地方的廚餘，10月31日已將相關資料移送檢調調查。

到底誰去梧棲清潔隊收廚餘？鄭照新表示，調閱清潔隊監視器畫面有看到除了案場廚餘車去收廚餘，也發現不同車號的車子去收運，詢問畜主後對方才吐實說有分讓廚餘其他養豬場（C場），但清潔隊出運廚餘都是「是認單不認車」，簽收都是合約案場的名字，這部分可能牽步到登載不實，到底還有誰去載廚餘，因案場畜主父子已被地檢署收押，這部分有待司法釐清。

梧棲養豬場廚餘設備生鏽，久未使用。（前進應變所提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法