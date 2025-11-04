為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新北議員質疑偏鄉扶助課執行不彰 教育局：學力進步率近8成

    2025/11/04 13:08 記者羅國嘉／新北報導
    教育局長張明文回應，市府已透過多元補救教學及教師培訓提升開班率，目前偏鄉開班率已逾八成，學力進步率近八成。（資料照）

    教育局長張明文回應，市府已透過多元補救教學及教師培訓提升開班率，目前偏鄉開班率已逾八成，學力進步率近八成。（資料照）

    少子化與都市化衝擊下，新北偏鄉小校面臨生源流失與資源不足挑戰。新北市議員林裔綺、許昭興表示，偏鄉學校「學習扶助計畫」執行不彰，部分學生學力測驗不及格卻未開設扶助課程，質疑師資或專業教師不足，恐導致學童學習自信心低落、城鄉差距持續擴大。教育局長張明文回應，市府已透過多元補救教學及教師培訓提升開班率，目前學力進步率近8成。

    張明文指出，全市學校皆開辦學習扶助班，惟課後學習扶助屬「非強制性課程」，須經家長書面同意，教育局尊重家長意願及學生個別需求辦理。

    針對少數學校部分科目未開班，張明文表示，主要因素為家長意願、師資規劃等差異。學校均以「課中即時補教」或「晨間學習輔導」等多元方式落實補救教學，協助學童提升學習成效；新北市學習扶助學生整體學力進步率已近8成。

    張明文說，教育局持續強化宣導與師資培訓，透過學習扶助教師研習、學習社群及退休教師回歸兼任的「風華再現」計畫等方式充實師資，113學年度偏鄉學生受輔率已較前一學年度提升20％。

