    首頁 > 生活

    穿阿美族「霞披」主持市政會議 陳其邁：11/8、9聯合豐年節在衛武營

    2025/11/04 13:09 記者王榮祥／高雄報導
    陳其邁今穿上阿美族「霞披」主持市政會議。（高市府提供）

    陳其邁今穿上阿美族「霞披」主持市政會議。（高市府提供）

    2025年TAKAO豐潮系列活動、高雄市原住民族聯合豐年節，11/8、9兩天在衛武營都會公園登場；市長陳其邁今穿上阿美族「霞披」主持市政會議，並由傳統領袖總頭目林信明致贈信物，邀請民眾一起體驗原民文化之美。

    高雄市政府市政會議今安排報信儀式，由青年吟唱揭開序幕，各族傳統領袖依序進場，傳統領袖總頭目林信明再以阿美族語祝福陳其邁市長及與會長官平安，並親自為市長穿戴阿美族男子「霞披」，象徵傳遞族群的祝福與友誼。

    陳其邁表示，豐潮活動是高雄年度盛事，今年邁入第六屆，11月8日至9日在衛武營都會公園舉行的原住民族聯合豐年節，除規劃千人圍舞、傳統原住民族文化體驗外，更邀請阿爆等原住民歌手與團體熱力演出，並設有約160攤原住民族特色美食攤位，內容豐富、精彩可期。

    陳其邁也提到，除宣傳原住民族活動外，2025大海開吃系列活動將於11月8日至12月14日登場，邀請民眾踴躍參與、支持在地漁產。

    高雄市政府市政會議今安排原住民報信儀式，為原住民族聯合豐年節暖場。（高市府提供）

    高雄市政府市政會議今安排原住民報信儀式，為原住民族聯合豐年節暖場。（高市府提供）

