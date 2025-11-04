后里內埔國小通學步道改善工程完工 孩子走路不再與車爭道

后里內埔國小通學步道改善，讓學童走路不再與車爭道。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔先後爭取2800萬元補助，改善台中市后里區內埔國小周邊通學步道及人行環境改善，今天並邀集相關單位驗收成果，感謝中央與地方通力合作，讓孩子每天走的上學路更友善安全。

楊瓊瓔先前爭取1700萬元改善內埔國小正門前、文化路191公尺通學步道工程，再爭取681萬元辦理學校側門、文化路32巷人行環境改善，以及450萬元辦理電桿架空線路下地工程，一、二期工程經費合計達2800萬元，全面升級內埔國小通學環境。

內埔國小側門的文化路32巷人行環境及電桿下地改善工程日前完工，楊瓊瓔今天邀集市議員陳本添、邱愛珊及墩東里長張建湖、墩西里長紀廷芳、墩南里長陳輝、墩北里長羅金浩、厚里里長黃金益、月眉里長吳新春、中和里長陳水波等驗收成果，多位內埔國小家長會成員也到場。

后里區公所簡報指出，內埔國小位於后里舊市區，周邊道路狹窄、車流量大，學生上下學長期與車爭道，安全堪憂，經楊立委爭取國土署補助340萬元、市府配合340萬元，由區公所執行文化路32巷人行道改善，全長約187公尺，並遷移台電7支電桿，同步進行電桿線路下地及照明改善，打造更安全、整潔的學童通學空間。

內埔國小校長蔣東益說，正門及側門人行道改善工程完工後，學生通學及家長接送非常順暢安全舒適，清晨傍晚也有許多附近居民散步運動；內埔國小家長會成員也感謝各單位努力，表示「以前孩子走在路邊總讓人捏一把冷汗，現在終於有安全的人行道、明亮的照明，真的很放心」。

楊瓊瓔說，原本僅0.6公尺寬的標線型人行道，如今具備完整人行空間與照明設施的實體步道，這條安全回家路，是大家共同努力的成果，感謝市府及區公所的積極執行，承諾未來將持續爭取更多校園周邊改善經費，讓家長安心、孩子快樂上學。

立委楊瓊瓔爭取2800萬元改善后里內埔國小通學步道，讓學童走路不再與車爭道。（楊瓊瓔提供）

立委楊瓊瓔爭取經費改善后里內埔國小通學步道，讓學童走路上下學更安全。（楊瓊瓔提供）

