農業部推乳牛死亡保險 明年元旦起強制納保、補助一半保費

農業部今（4日）表示，乳牛死亡保險自2026年元旦起從任意保險改為強制保險，並為減輕農民負擔與提高參與意願，將由政府補助一半保費，酪農每頭牛隻只要負擔保費95元，乳牛若被依法撲殺死亡，可領理賠金3萬元外，每頭還可以再加領最多1.7萬元理賠金。

為保障農民，農業部推動豬隻死亡保險，並從今年起將豬隻的運輸死亡險納入，乳牛險過去為酪農可自行投保，為分擔酪農經營風險，農業部表示，明年元旦起乳牛死亡保險納入強制險，為推動該措施，畜牧司副司長周志勳表示，已完成190場未加入乳牛保險之酪農戶輔導訪視與宣導工作，並自今年9月啟動預先登記作業，截至9月底已新增5家承保農會及27場首次投保酪農戶。

農業部表示，為減輕農民負擔及提高參與意願，政府將補助一半保險費，酪農實際負擔每頭保險費僅為925元，投保乳牛死亡保險之牛隻，如屬依法撲殺死亡者，除可領理賠金3萬元外，每頭可再領取加額理賠金至多1萬7千元；倘農民未依規定投保，將不能獲得天然災害救助、政策性農業專案貸款及主管機關相關計畫所訂設備（設施）之補助及輔導。

