基隆電動機車補助明年喊停 換電站及停車位不足引民怨

基隆青年公益電動機車方案明年將喊停。（記者盧賢秀攝）

基隆市長謝國樑推出免費「公益青年就業電動機車補助案」，明年將喊停。基隆市議員指2年多來電動機車增加了2萬多輛，全國最高，但停車及換電站等配套都不足，並沒有汰油換電政策，引發民怨。環保局表示，換電站、充電站目前共129站，持續建置中。

基隆市2023年推出「公益青年就業電動機車補助案」爭議多，今年因財源拮据，申請在12月，明年暫緩電動機車申請，環保局今天向市議會報告電動機車補助計畫及換電站不足問題。

環保局說，2022年度基隆機車數18萬8459輛，電動機車4799輛，占比僅2.5%，2024年機車數20萬314輛，電動機車1萬9768輛，電動車占比已達9.9%，全國最高，電動機車增加1萬4146輛，燃油車減少3727輛。

市議員張顥瀚表示，市府花約13億預算，今年底就貿然結束，2年來增加了1萬5千輛電動機車，停車空間不足，很多機車找不到車位，亂停在騎樓，汰油換電的不佳，燃油車只少了3700多輛，還有充電設備等配套都不足。

市議員張耿輝、吳驊珈、陳冠羽等都關切，電動機車預算還剩6億餘元，民眾的權益會不會受影響。

環保局長馬仲豪說，如果有相關預算，希望能恢復申請，舊的車主有2萬多人，停車空間及換電站都會持續爭取、建置。電動機車目前換電站有112座（光陽Ionex換換電站73座、GOGORO39座）；充電站17座（華菱3座、依得科技14座），為滿足民眾換電需求，現階段仍持續不斷建置中，民眾過去補助電池月資費不會受影響。

民眾抱怨換電站配及停車等配套措施不足。（記者盧賢秀攝）

