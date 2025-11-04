劉世芳：「婚育宅」今年推1022戶 與衛福部合作實質支持婚育家庭

內政部長劉世芳（右）表示，「婚育宅」今年將推出1022戶，並研議與衛福部合作，讓婚育家庭獲得更多實質支持。（記者塗建榮攝）

「婚育宅」已經於10月27日開放申請，國民黨立委黃健豪今日在立法院施政總質詢時呼籲，「婚育宅」政策應獨立設計，不應與弱勢戶名額重疊，以實質住房支持鼓勵生育。內政部長劉世芳回應，「婚育宅」今年將推出1022戶，並研議與衛福部合作，讓婚育家庭獲得更多實質支持。

黃健豪指出，台股站上2萬8千點、台積電股價突破1500元，看似經濟榮景，但台灣薪資中位數僅約3萬8千元，代表有半數勞工月薪不到該水準，3萬8千元的薪水得不吃不喝3年，才能買1張台積電股票，更別說買房子。

請繼續往下閱讀...

黃健豪認為，台灣長期面臨低薪高房價的問題，年輕人往往陷入要買房還是養孩子的掙扎，他肯定內政部近年推動的「婚育宅」政策，但現行制度將婚育家庭納入弱勢戶配額，恐造成保障名額重疊，政策效果有限。

黃健豪主張應獨立出「婚育宅」的比例，在優先戶與一般戶中各保留部分名額，讓育有未成年子女或準備成家的家庭，能優先入住社會住宅，且不會排擠到弱勢族群。

劉世芳表示，婚育家庭並非弱勢，但確實需要更多社會支持。「婚育宅」今年將推出1022戶，並採多元興建與包租代管方式擴大供給，未來也將與衛福部合作，針對持媽媽手冊或新婚家庭提供抽籤加分與補助，打造更完整的婚育住宅支持體系。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法