中市府非洲豬瘟公開訊息一再出錯 黃國榮：重傷市府形象

副市長黃國榮表示，訊息錯誤，重創市府形象。（記者蘇金鳳攝）

雖然中市市議會今天進行的是都發、建設及水利業務質詢，但是很多議員還是在問非洲豬瘟，詢問市府哪一局處出了問題，而民進黨議員王立任更拿出共融公園數據根本就兜不攏，直批不但非洲豬瘟疫調數字一變再變，連共融公園數字也亂七八糟，痛批台中市統計荒腔走板；副市長黃國榮則表示，這是不應該的，他希望各局處統計數字能夠謹慎，也坦承此次非洲豬瘟會對市府形象影響很大，就是訊息一直錯誤，這是教訓。

議員陳本添、江和樹、陳俞融都持續追問非洲豬瘟後續處理問題，江和樹更詢問是哪一局處出了問題。

議員王立任更提出市府提供共融公園是232個，但他算起來只有227，其餘5處跑到哪兒，他痛批，市府不但非洲豬瘟疫調數據一直錯誤，連共融公園的數據都錯誤，根本是荒腔走板。

副市長黃國榮表示，這是不應該發生錯誤，尤其是上網公開資訊要正確，有受到教訓，這一次非洲豬瘟，對市府形象影響很大，就是一開始，動保處給局長不正確訊息，再修也是不正確，環保局也是如此，資訊正確非常重要，尤其是公開資訊。

