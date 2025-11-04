扯！鹿港洋仔厝溪成「垃圾場」 監視器錄到偷倒整車垃圾

民眾偷倒垃圾前還左顧右盼看附近有沒有人，卻不知道已被監視鏡頭對上。（擷取監視錄影影像）

扯爆！彰化縣鹿港鎮洋仔厝溪河床，竟然被民眾當成「自家垃圾場」？縣議員凃淑媚今（4日）天在議會縣政質詢，播放兩段監視器畫面，活生生拍下民眾趁著深夜把整車垃圾往河床倒的惡劣行徑，她抨擊縣府到底是沒在抓，還是罰太輕？為什麼還有人敢這樣亂來？導致彰化縣成了濫倒垃圾的「天堂」！

凃淑媚指出，該處亂倒垃圾的熱點就位在南勢社區洋仔厝溪的土地公廟附近。她說，民眾去拜拜都一直聞到陣陣惡臭，發現河床成了「垃圾場」，更離譜的是，河床旁的樹幹，竟然還被吊掛著死貓，民眾簡直把河床當成自家後院，想怎麼丟就怎麼丟！

凃淑媚說，10月30日裝設監視器，沒想到30日和31日兩個晚上拍到兩起偷丟畫面，30日晚一名男子獨自駕車，先四處張望，確定沒人後，直接把兩大袋垃圾甩丟河床，31日晚一對男女開著轎車，後座和後車廂塞滿垃圾，把整車垃圾往河床倒。

凃淑媚直言，這些人以為摸黑就沒人看見，卻不知道「舉頭三尺有神明」，監視器鏡頭就對著拍，所有的亂倒行為，通通都被錄下來了！

針對議員的質詢，環保局長江培根答覆說，如果棄置的廢棄物超過一立方米，就會從重處罰，由水資處依照《水利法》來處理；如果小於一立方米，則由環保局依照《廢棄物清理法》來開罰。他判斷，影片中棄置的垃圾量，應該已超過一立方米。

水資處代理處長黃俊峰表示，縣內有218條區排、總長780公里，縣府針對亂倒熱點架設移動式監視器，目前每月約40台的監控量能，垃圾棄置在一立方米以下，依《廢棄物清理法》裁罰金額約在1200到6000元之間；若超過一立方米，則依《水利法》裁罰，並會根據丟棄數量和是否累犯來判斷，若數量在一立方米以上，基本上罰金從2萬7500元起跳，最高重罰500萬元，如果是累犯，就會從25萬元起跳，同樣最高可罰到500萬元，只要被抓就依法開罰，絕對不饒恕。

一對男女開著塞滿垃圾的轎車，車子停靠河床旁，再逐袋拿出垃圾往河床丟。（擷取監視錄影影像）

男女先後把車內的垃圾丟入河床，過程都被移動監視錄影器拍下來。（擷取監視錄影影像）

縣議員凃淑媚揭露鹿港地區河床一帶，還是經常可見民眾把死貓吊掛樹枝，破壞環境衛生。（凃淑媚提供）

彰化縣鹿港、秀水與福興一帶河床，成了民眾濫倒垃圾的天堂。（凃淑媚提供）

縣議員凃淑媚抨擊縣府是不是沒在抓，還是抓了又罰得太輕，民眾根本沒在怕，導致彰化縣成了濫倒垃圾的「天堂」。（凃淑媚提供）

