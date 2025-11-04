大巨蛋漏水情形不停遠雄缺席專案報告 議員批：真的很沒出息

台北大巨蛋。（資料照）

台北大巨蛋啟用迄今近兩年時間，不過漏水問題仍舊持續，體育局今（4日）至議會專案報告，體育局表示，明天將與技師公會前往大巨蛋勘查漏水主因；針對營運績效內容正與法務局討論，在不影響商業機密前提下公開部分細項分數，預計兩個禮拜提供給議會。由於會議有邀遠雄列席說明，但遠雄今日並無派員出席，也引發議員批評「沒出息」。

民眾黨北市議員陳宥丞表示，很希望大巨蛋能舉辦國際大型賽事，如果因為漏水導致經典賽等單位不願意來，那台北市長蔣萬安難辭其咎。她也提及，今天有邀遠雄列席，但遠雄身為執行單位竟不願意出席，連報告內容都蓋牌研議，資料不給、漏水不停、會議不來，為何要辦這個專案報告，「遠雄真的很沒出息」。此外，也有許多球迷反映漏水後，卻被換到更差的位置，這是對消費者權益的侵害。

請繼續往下閱讀...

他並批，體育局每次都拿東京巨蛋類比，但東蛋與大巨蛋兩者不僅結構不同，啟用時間也不同，這樣的類比不倫不類，不要再魚目混珠；具體要求體育局，只要有下雨天就去稽查，此外遠雄應每月提供固定文字報告跟議會說明改善進度，展現誠意。他也提及，大巨蛋當初設計可以容納5萬多人流，如漏水沒改善完成，要求市府不准讓遠雄全開。

國民黨議員張斯綱說，關於巨蛋漏水，相信遠雄有再積極解決問題，但目前看來就是要邊修邊補，過去是否有民眾因漏水被換位，而提出消保法賠償的案例？漏水是不定期發生，這種消費者保護求償機制要更加完善。

游竹萍表示，體育場館的維護與漏水預防是遠雄跟市府要一起努力，有邀請技師公會，明天前往大巨蛋勘查漏水主因。目前針對漏水狀況採給予消費者補償機制，至於是否匡列漏水區域暫不賣票，這部分也有向各主辦單位表達，但還要再評估；當時有要求遠雄，應該留一個區域給漏水區域民眾換位置用，至於消費者反映被換到較差位置，有請遠雄務必給予合理補償，法務局也有請遠雄說明，目前並沒有依照消保法投訴案例。

針對大巨蛋位置開放問題，游竹萍受訪說，目前體育館座位就是4萬席，並無再增加座位計畫，如有演唱會有需要增加臨時座位，都會依據大型群聚自治條例提報計畫，市府再來跨局處審查。

此外，國民黨議員秦慧珠也詢問，市府對於大巨蛋的相關分潤，體育局表示，有採包底抽成，比例從0.6%至1.6%，視遠雄營運狀況而定，2025年預算額編列180萬，實際應能收到300多萬元，這部份符合營運績效，但還是要等明年4月遠雄的財報，才能知道實際狀況。

