    新北YouBike騎乘第3億人次幸運兒出爐 獲1年份TPASS月票

    2025/11/04 12:49 記者黃子暘／新北報導
    新北市YouBike在10月27日突破3億騎乘人次。（資料照）

    新北市YouBike在10月27日突破3億騎乘人次。（資料照）

    新北市YouBike在10月27日突破3億騎乘人次，市府交通局簡任技正吳政諺表示，市府與微笑單車公司舉辦「尋找新北市YouBike善意人」，第3億人次可獲得1年份的TPASS基北北桃1200都會定期票，前、後各11名也可獲得3到6個月份，名單已經公布於YouBike官網；另外，「善意祝福牆」抽獎活動至11月10日截止，將抽出100人贈送100元YouBike騎乘券。

    吳政諺指出，交通局與微笑單車公司舉辦「尋找善意人」系列活動，包含「尋找新北市YouBike善意人」、「善意預言家」以及「新北YouBike善意祝福牆」留言抽獎等活動，「尋找新北市YouBike善意人」得獎名單已公布於YouBike官網，微笑單車公司也發送簡訊給得獎人，領獎時間為11月10日至30日期間每日上午10點到下午7點（每週三公休），領獎等詳細內容可上活動網站查詢。

    交通局補充，「善意祝福牆」的截圖留言活動持續至11月10日截止，將抽出100位幸運兒贈送100元YouBike騎乘券，邀請大眾踴躍參加。

    熱門推播