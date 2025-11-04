為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    台女在京都街頭遭陌生男「用力打屁股」 曝日警態度消極

    2025/11/04 13:57 即時新聞／綜合報導
    台灣女生在京都遭性騷擾。圖為京都，與新聞當事人無關。（法新社）

    台灣女生在京都遭性騷擾。圖為京都，與新聞當事人無關。（法新社）

    一名台灣女子昨日在網路論壇發文表示，她在日本街頭迎面遇上一群有男有女的日本人，擦身而過後，其中一名年輕男子突然追上來用力地打了她的屁股，隨後笑著跑開，她立刻上前對峙，但對方友人頻頻替動手男子辯解，男子趁機逃跑，事後她立刻報警，但警方態度卻相當消極。這段在日本的不愉快經歷曝光後，引發網友熱議。

    原PO昨日在a href="https://www.dcard.tw/f/mood/p/260178256" target="_blank">「Dcard」發文 指出，事發時間是上個月18日晚上7時左右，她路過京都地鐵烏丸御池站5號出口時，迎面走來有男有女約10到20人的一群日本人，其中一名男子突然靠近她，她下意識躲開，沒想到對方竟追上來，用力打了當時穿著短褲的她的屁股，接著馬上笑著跑開。

    原PO表示，她當下又生氣又錯愕，跑到打人男子前用力踢了他一腳，並質問對方目的。對方的朋友則是一直緩頰，後來也抓著打人男道歉希望原PO不要報警，而打人男子在道歉後則趁朋友和原PO對話時，搭乘計程車離開。

    原PO說，她隨後去警局報案，沒想到警察卻只問「他已經道歉了，妳還想要他怎樣嗎？」還指她應該在現場等警察來，現在人走了他們也找不到這個人了。當她提出想將錄下來的打人男子道歉影片上傳網路找人，警察還說這樣可能會被告。最後請警察調閱監視器釐清案情，並留下資料，但直到今天都未獲回應，「真的又氣又委屈！」

    她表示，在警局告訴警察男子是刻意追上來打她屁股時真的很害怕，但警察給的感覺是，認為他已經道歉了還想要怎樣？讓她漸漸覺得，是不是自己真的太得理不饒人？對方都道歉了，難道不應該原諒他嗎？「我到現在還會感到內心不舒服是我太敏感了嗎？我竟然還想找到他告他，我真的太較真了？」

    不過，文章下方一票網友都認為她做出了正確的處置，絕對不是她的問題，紛紛留言：「什麼爛警察」、「妳完全沒錯，不用檢討自己」、「日本警察就是這樣活在體制內，不會跳出去做規則以外的事，日本人最怕就是惹麻煩，這真的就上媒體才會解決」、「追上來拍屁股超過份，他們就是覺得女生是溫順膽小才敢這樣」、「日本警察的公務員心態很嚴重」。

