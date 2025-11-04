為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    11月普發1萬＋ITF旅展 旅遊業者優惠狂殺搶商機

    2025/11/04 12:37 記者蔡昀容／台北報導
    看好普發現金消費動能，旅遊業者紛紛推出優惠。圖為泰國，雄獅旅遊ITF旅展泰國折扣免萬元。（雄獅旅遊提供）

    政府普發現金1萬元，加上ITF台北國際旅展、雙11檔期將至，旅遊業者看好消費動能，紛紛推出「萬元有找」、「最高省萬元」、「普發折扣碼」等優惠，各業者線下ITF展場及自家線上旅展都有豐富折扣，大搶萬元商機。

    2025年ITF台北國際旅展為期四天，11月7日展開。雄獅旅遊觀察，受惠於寒假延長和9天春節假期，今年冬季旅遊市場以歐洲與亞非線成長最明顯，歐洲線寒假進單人數較去年成長3倍，亞非線寒假與春節訂單成長近8成。

    易遊網分析，今年多家航空公司拉長促銷戰線，不僅比往年提前展開，出發日期更可訂至明年6到9月，加上明年上半年共6個可搭配請假攻略放9天連假，進一步帶動民眾搶先佈局明年假期。

    東南旅遊看好普發現金消費動能，並瞄準寒假、春節九天長假及賞櫻出國潮，國外旅遊主打「二人同行，第二人只要1萬元」、「最高省萬元」及「萬元有找」3項破盤價，現場下單可抽價值萬元精品行李箱。

    配合普發萬元政策，雄獅旅遊則祭出沖繩自由行免萬元、長程線行程最高優惠1萬5000元，並推「普發折扣碼」，限定行程最多折5000元；現場下載雄獅APP，再抽萬元機票折扣碼。

    易飛旅遊搭配旅展、會員折扣及指定航班等，推出「萬元有找」方案，包括韓國清州／首爾5日團體行、日本九州佐賀與宮崎「買機票送住宿」、沖繩機加酒四日自由行等。「折萬元」活動則是歐洲、中東亞非、紐澳團體行程，最高第二人現折1萬元。

    首度參展ITF的AsiaYo，祭出萬元有找的「海陸雙享」方案，訂購探索星號郵輪航次送價值破萬的台灣奢華露營行程，每天限量販售，每人9000元，一次獲得沖繩、石垣島四天三夜郵輪及台灣奢華露營一泊二食。

    KKday在旅展現場，每天機動銷售價格不到1萬元的日韓、泰國、越南、港澳機票。並預告11月7日至11日舉辦「轉出1111點旅行金」活動，抽1111點數、海外旅遊折扣碼。

    Klook在ITF美國館設展位，民眾購買Klook美國商品滿1萬元，輸入限量優惠碼享9折，最高折抵1000元。Klook線上旅展也有優惠，11月5至14日舉辦「全站折1111元」、「全站3折」、「eSIM 10元起」活動，11月11日「買1送1」搶購則有日本環球影城、香港迪士尼樂園等。

    可樂旅遊年終線上旅展規劃「出國萬元」有找專區，首推「曼谷自由行5+1日」，還有「首爾清州可樂GO、樂天世界5日」，造訪星空圖書館、盤浦大橋彩虹噴泉，漫遊韓國最長吊橋、千年籠橋。

    易遊網「折扣放大節」線上旅展，全站3折起、發300萬折扣碼，並規劃省萬元「折扣放大區」，團體行程最高現折萬元、第2人半價。樂天旅遊11月11日則祭1111張優惠券，折扣5至95折不等。

