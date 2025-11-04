為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    50歲作業員因公司訓練轉做會計助理 台灣卓勒獲新北中高齡友善職場金質認證

    2025/11/04 12:40 記者黃政嘉／新北報導
    新北市「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚活動」，6企業單位獲金質認證榮譽，中間為頒獎人新北市就服處長葉建能。（記者黃政嘉攝）

    新北市「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚活動」，6企業單位獲金質認證榮譽，中間為頒獎人新北市就服處長葉建能。（記者黃政嘉攝）

    新北市勞工局今舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚活動」，勞工局今年首次以「金銀銅」制度分級認證，包含台灣卓勒公司、IKEA宜家家居共6家企業單位榮獲最高榮譽金質認證，台灣卓勒人資經理游舒茜分享，公司有50歲作業員上了公司課程訓練後轉做會計助理，達成職涯轉型，「年齡從來不是限制，心態才是。」

    金質認證企業尚包括台北慈濟醫院、優達科技公司、里仁事業淡水分公司。勞工局長陳瑞嘉表示，2023年率各縣市之先建立認證制度，至今已117家單位獲認證，今年再做分級認證，包含從人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場等各面向評價，企業在各方面都更精進；新北市中高齡勞參率逐年提升，代表愈來愈多長輩留在職場，這絕對不是壞事，既提供企業勞動力，也能延緩失智發生。

    游舒茜表示，公司有4成族群為中高齡者，藉5好幸福措施構面，從傾聽與溝通來聆聽同仁需求，有特約職醫、職護追蹤健康狀況、提供獎助學金，也跟線上教育平台合作提供學習課程。

    IKEA新店、新莊分公司皆獲金質等級認證，新莊分公司人才與文化部經理曾冠綸分享，公司設計迎賓服務、床墊大使等職務，讓中高齡員工發揮優勢，並推行兼顧生活的排班制度，降低體力負擔，新莊店另導入人體工學輔具與職護服務，也有退休員工回任服務的例子，共同打造友善職場。

    萊爾富員山、五股分公司也都是銀質認證單位之一，員山分公司人資專員林居諺表示，公司不定期舉辦中高齡體驗活動，幫助長者提前體驗服務流程，實際了解工作內容，事後直接面試，門市端歡迎長輩、二度就業加入服務行列。

    台灣卓勒人資經理游舒茜分享公司推動5好幸福措施構面經驗。（記者黃政嘉攝）

    台灣卓勒人資經理游舒茜分享公司推動5好幸福措施構面經驗。（記者黃政嘉攝）

    IKEA新店、新莊分公司皆獲金質等級認證。（記者黃政嘉攝）

    IKEA新店、新莊分公司皆獲金質等級認證。（記者黃政嘉攝）

    萊爾富員山、五股分公司為銀質認證單位之一。（記者黃政嘉攝）

    萊爾富員山、五股分公司為銀質認證單位之一。（記者黃政嘉攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播