50歲作業員因公司訓練轉做會計助理 台灣卓勒獲新北中高齡友善職場金質認證

新北市勞工局今舉辦「中高齡者及高齡者友善職場認證表揚活動」，勞工局今年首次以「金銀銅」制度分級認證，包含台灣卓勒公司、IKEA宜家家居共6家企業單位榮獲最高榮譽金質認證，台灣卓勒人資經理游舒茜分享，公司有50歲作業員上了公司課程訓練後轉做會計助理，達成職涯轉型，「年齡從來不是限制，心態才是。」

金質認證企業尚包括台北慈濟醫院、優達科技公司、里仁事業淡水分公司。勞工局長陳瑞嘉表示，2023年率各縣市之先建立認證制度，至今已117家單位獲認證，今年再做分級認證，包含從人事制度、員工健康、經驗傳承、續航職場等各面向評價，企業在各方面都更精進；新北市中高齡勞參率逐年提升，代表愈來愈多長輩留在職場，這絕對不是壞事，既提供企業勞動力，也能延緩失智發生。

游舒茜表示，公司有4成族群為中高齡者，藉5好幸福措施構面，從傾聽與溝通來聆聽同仁需求，有特約職醫、職護追蹤健康狀況、提供獎助學金，也跟線上教育平台合作提供學習課程。

IKEA新店、新莊分公司皆獲金質等級認證，新莊分公司人才與文化部經理曾冠綸分享，公司設計迎賓服務、床墊大使等職務，讓中高齡員工發揮優勢，並推行兼顧生活的排班制度，降低體力負擔，新莊店另導入人體工學輔具與職護服務，也有退休員工回任服務的例子，共同打造友善職場。

萊爾富員山、五股分公司也都是銀質認證單位之一，員山分公司人資專員林居諺表示，公司不定期舉辦中高齡體驗活動，幫助長者提前體驗服務流程，實際了解工作內容，事後直接面試，門市端歡迎長輩、二度就業加入服務行列。

