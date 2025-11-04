為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    憂心光電案場積水、破壞環境 村民阻擋施工與業者對峙

    2025/11/04 12:33 記者黃淑莉／雲林報導
    口湖鄉謝厝村民以人牆阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    口湖鄉謝厝村民以人牆阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    雲林縣口湖鄉一處太陽光電案場業者今（4）準備進場施工，村民前往以車輛阻擋施工，並與施工人員對峙，村民表示，他們不反對光電綠能，但口湖地勢低窪，8月因連日大雨轄內數十處光電場積水，影響環境，要求做好排水、隔離帶植樹等措施再施工。

    今天8點多，30多名謝厝村民聚集在順天段一處太陽光電案場預定地，以車輛及人牆阻擋業者施工，謝厝村村長謝依芩表示，口湖地勢低窪，光電業者設置後就不聞不問，多處案場雜草叢生，今年8月連續下雨鄉內30多處太陽能案場積水，過了半個月水都沒有退，影響環境衛生。

    村民說，除積水問題，太陽能光電板會有光害，村民與業者曾開過3次說明會，要求業者要做好排水及種樹隔離光害，業者有承諾要做，但都沒有具體動作，質疑業者「唬弄」村民，要求業者白紙黑字，不能空口無憑。

    縣府指出，該案場為屋頂型魚電共生案場，業者在2021取得農業容許，2022年底口湖鄉公所核發建照，針對村民質疑希望業者能跟居民做好溝通，取得共識後再進場施工。

    謝厝村民阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    謝厝村民阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    謝厝村民阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    謝厝村民阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播