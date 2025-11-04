憂心光電案場積水、破壞環境 村民阻擋施工與業者對峙

口湖鄉謝厝村民以人牆阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

雲林縣口湖鄉一處太陽光電案場業者今（4）準備進場施工，村民前往以車輛阻擋施工，並與施工人員對峙，村民表示，他們不反對光電綠能，但口湖地勢低窪，8月因連日大雨轄內數十處光電場積水，影響環境，要求做好排水、隔離帶植樹等措施再施工。

今天8點多，30多名謝厝村民聚集在順天段一處太陽光電案場預定地，以車輛及人牆阻擋業者施工，謝厝村村長謝依芩表示，口湖地勢低窪，光電業者設置後就不聞不問，多處案場雜草叢生，今年8月連續下雨鄉內30多處太陽能案場積水，過了半個月水都沒有退，影響環境衛生。

村民說，除積水問題，太陽能光電板會有光害，村民與業者曾開過3次說明會，要求業者要做好排水及種樹隔離光害，業者有承諾要做，但都沒有具體動作，質疑業者「唬弄」村民，要求業者白紙黑字，不能空口無憑。

縣府指出，該案場為屋頂型魚電共生案場，業者在2021取得農業容許，2022年底口湖鄉公所核發建照，針對村民質疑希望業者能跟居民做好溝通，取得共識後再進場施工。

謝厝村民阻擋太陽光電案場施工。（民眾提供）

