新北市明年元旦成立高齡長期照顧處 侯友宜：應可如期成立

新北市長侯友宜今日赴新北市議會接受市政總質詢。（記者黃子暘攝）

新北市已有約77萬名老年人口，新北市府將在明年元旦成立高齡長期照顧處，市議員林裔綺今（4）日在市政總質詢中詢問是否能如期成立，她也表示，偏鄉如平溪、雙溪、貢寮、瑞芳區人口老化與扶養壓力大，盼善用偏鄉閒置學校教室建置微、小型社區日照，避免長輩獨自在家亦可降低失智風險。市長侯友宜等人指出，高長處成立正在等考試院回應，已先跟銓敘部溝通，如期成立應無問題，另市府定期開會盤點閒置空間建置。

林裔綺說，新北市近80萬名長輩，面對失智症威脅，全國已有38萬多名失智症患者，其中去年年底新北已達5.5萬位患者，試問新北高長處是否可在明年元旦如期成立？另外，去年新北市老年人口比例前三高依序為平溪、雙溪、貢寮，瑞芳名列第10，扶老比平溪、雙溪也是名列前三，顯示相關區域均為超高齡社會，市府是否有精進作為服務？

請繼續往下閱讀...

侯友宜、衛生局長陳潤秋、人事處長林正壹表示，銓敘部已審視高長處成立案，現正等考試院回覆，應可如期成立；基於平溪老年人口比例，市府選擇該區建置不老長智村，瑞芳則有醫療長照大樓，偏鄉陸續挹注資源中。

林裔綺進一步關心，市府推動「一國中學區一日照」，目前是否僅剩瑞芳欽賢國中學區尚無建置？少子化下，偏鄉學校會有許多閒置空間，應釋出建置長照相關資源，讓祖孫一起去上學，也避免長輩獨自在家的風險與失智風險提高。

侯友宜、陳潤秋指出，市府會持續推動，長輩有分健康、亞健康、衰弱、需長照的等級，市府針對不同族群提供不同照顧設計，欽賢國中市府已前往2、3次，學校如有多的空間就會釋出給市府，另無論是長照、公托、公幼等設置，市府設有跨局處資源共享平台，約1、2個月就會開會釋出閒置空間。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法