鳳凰颱風估今明生成！週末路徑變化大 週四起氣溫回暖

未來一週降雨趨勢。（圖由中央氣象署提供）

近日即將入冬，受東北季風影響，北台灣也明顯轉涼，但近期仍可能有颱風生成。中央氣象署說明，目前這一波東北季風預計在週四減弱，北部白天氣溫也將逐步回升至近30度，直到下週一有另一波東北季風影響，另輕度颱風「鳳凰」可能在今明2天生成，且後續可能增強為中度颱風，對台影響待觀察。

中央氣象署簡任技正伍婉華指出，目前中度颱風「海鷗」已經登陸中南半島，對台灣無直接影響，鵝鑾鼻東南東方約3000公里海面處的熱帶性低氣壓，預計今明2天可增強為鳳凰颱風，移動方向短時間內將持續偏西、靠近菲律賓東北外海，週末後路徑模式預報結果仍分歧，有待觀察。

伍婉華表示，今明2天台灣持續受到東北季風影響，迎風面的北部、東半部地區雲多且斷續有雨，基隆北海岸、宜蘭地區、大台北山區須注意較大雨勢，西半部地區、雲林以北雲量較多，但中部以北地區偶可見陽光，明日水氣稍有減少，北部、東半部地區、馬祖有局部零星降雨，中南部山區有午後陣雨。

週四東北季風減弱後，伍婉華指出，水氣將進一步減少，桃園以北、東半部地區有零星短暫降雨，其他各地多雲到晴；週五至週末天氣穩定溫暖，基隆北海岸地區、東半部地區、恆春半島、大台北山區有零星短暫降雨，午後中南部山區有午後短暫降雨，其他各地多雲到晴。

伍婉華也提到，週末天氣是否受到低壓系統影響仍有待觀察，下週一起受另一波東北季風南下影響，北部、東半部地區降雨機率提高。

氣溫方面，今日清晨受東北季風影響，各地感受偏涼，金馬低溫約15、16度，花蓮鯉魚潭低溫17.5度，其他多數本島低溫約18度左右，馬祖白天氣溫約18度，金門、澎湖、北部、東北部、東部地區約23至24度，東南部、中南部地區約29至30度。

此外，週五至下週日氣溫逐漸回升，馬祖氣溫可重回23度，金門、澎湖、東北部約26至27度，北部、花東約28至29度，中南部地區約31至32度，直到下週一起氣溫再度下降。

未來一週氣溫趨勢。（圖由中央氣象署提供）

陸上強風特報鄉鎮燈號。（圖由中央氣象署提供）

