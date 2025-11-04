公館圓環又改！羅斯福路南往北11/8起7-9點禁止左轉

新店往台北上午尖峰時段塞車，11月8日起早上7點至9點禁止汽機車直接左轉（紅框處）基隆路往新北。（記者董冠怡攝）

台北市羅斯福路、基隆路口（公館圓環）改成正交路型後，持續微調車道運用。台北市交工處今宣布，11月8日（週六）起，羅斯福路南往北方向（新店、文山往公館）內側第二車道設置「可變車道」，早上7點至9點為直行專用、禁止左轉，汽車欲左轉需右轉至基隆路台科大校門前路口迴轉，機車欲左轉可兩段式左轉或按汽車的替代動線行駛；其餘時段（早上9點至隔天早上7點）維持左轉專用；啟用後先以勸導為主，違規暫時不開罰。

交工處上月18日起在原公館圓環設置1條可變車道，羅斯福路四段北往南（公館往新店、文山方向）內側第三車道，設置第1條可變車道，早上7點至9點為左轉專用、其餘時間僅限直行；這次調整南往北的內側第二車道，現為左轉專用，本週六開始改成具時段性的可變車道，車道兩側設置視覺化減速標線，並於地面指向線加註時段資訊。

交工處交通規劃科長李薇婷表示，正交路型啟用後車流狀況已趨穩定，但是觀察上午尖峰時段，南往西（新店、文山往中和、永和）左轉上福和橋車流量明顯較低，平均每個週期（號誌200秒）約僅3.8輛汽車、1.3輛機車；南往北的直行車流量大，停等車隊長度可能會到萬盛街口，為了紓解車流效率，故於第二車道採行可變車道設計，早上7點至9點僅限直行，其餘時段則供左轉專用。

換言之，早上7點至9點，羅斯福路四段新店、文山往公館方向，內側第二車道禁止汽、機車左轉。左轉車輛需先右轉基隆路，再到台科大校門前路口迴轉，機車可依規定兩段式左轉，或是騎到台科大校門前路口迴轉。

11月8日（週六）起，台北市羅斯福路南往北方向（新店、文山往公館）內側第二車道設置「可變車道」。（台北市交工處提供）

早上7點至9點，羅斯福路南往北方向，左轉車輛需先右轉基隆路，再到台科大校門前路口迴轉。（台北市交工處提供）

欲左轉的機車可兩段式左轉，或按汽車的替代動線行駛。（台北市交工處提供）

