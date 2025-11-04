為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    新埔褒忠亭義民廟秋祭 祈求國泰民安、地方繁榮發展

    2025/11/04 12:32 記者黃美珠／新竹報導
    新竹縣各界今天在義民廟舉行秋祭，祈求國泰民安。（記者黃美珠攝）

    新竹縣各界今天在義民廟舉行秋祭，祈求國泰民安。（記者黃美珠攝）

    新埔褒忠亭義民廟今天舉行秋祭，義民廟董事長林光華、新竹縣長楊文科、客委會副主任委員邱星崴、以及總統府國策顧問范振修等，共同向義民爺上香祈福，求取國泰民安、風調雨順、地方繁榮發展。

    楊文科說，縣府近年發揚義民精神，著重在文化傳承及教育的落實，前者像是大力推動客語和戲曲，還把客家八音帶到奧地利維也納，讓歐洲人也聽聽客家八音之美。後者則鼓勵客家鄉親一定要時常講客語，從學校、社區、家庭到各機關團體，鼓勵大家參與客語認證，客語才不會滅絕。

    林光華說，義民廟每年有春祭、義民祭以及秋祭3大祭典，春祭是替祖先掃墓，秋祭是感念祖先庇佑歡慶豐收。義民祭則是針對祖先當年捨生取義，讓北台灣平靜子孫得以繁衍，表達對祖先的崇敬。

    他特別提到，褒忠亭義民廟在這次花蓮光復鄉救災行動中，捐贈100萬，動員全台分香廟募集物資與善款，縣府多個局處也前往現場支援救災，在救災上新竹縣不落人後，希望這份棉薄之力能有助台灣未來整體發展。

    縣府民政處則表示，褒忠亭義民節慶典是國家指定重要民俗中唯一屬於客庄傳承的無形文化資產，具有極高的文化與歷史價值。根據客委會統計，全國客家人口約466萬9千人，佔全國人口19.8%；其中新竹縣客家人口達38萬7千人，佔比高達67.8%，為全國最高。褒忠亭義民廟不僅是新竹縣客家文化信仰中心，更是全國最重要的客家信仰象徵。

    義民廟今天舉行秋祭，縣長楊文科（中）等虔心祈福。（記者黃美珠攝）

    義民廟今天舉行秋祭，縣長楊文科（中）等虔心祈福。（記者黃美珠攝）

