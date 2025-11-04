偏鄉師資、課輔不足！議員籲裁併整合資源 侯友宜：預算與照顧不減

新北市長侯友宜表示，偏鄉教育確實困難重重，將責成教育局研擬整併評估方案，強調「預算不減、照顧不減」，並承諾充分溝通地方意見，確保學生受教權益。（記者羅國嘉攝）

少子化與都市化衝擊下，新北偏鄉小校面臨生源流失與資源不足困境。新北市議員林裔綺、許昭興今（4）日於議會總質詢指出，偏鄉學生因師資與課後輔導不足，學習成效低落，建議市府評估「裁併校」可行性，集中資源提升教育品質。市長侯友宜表示，偏鄉教育確實困難重重，將責成教育局研擬整併評估方案，強調「預算不減、照顧不減」，並承諾充分溝通地方意見，確保學生受教權益。

林裔綺指出，雖然教育局每年都有編列經費來推動「學習扶助計畫」，但是實際執行下來卻不理想。以112學年度國文、數學、英文的受輔率均不到三分之一，甚至有學校未開課。她質疑，部分學校學生學力測驗不及格卻未開設輔導班，是因為師資或專業老師不足？教育局應正視問題，縮短城鄉差距。

侯友宜表示，新北市在教育設備上已優先照顧偏鄉學校，生生有平板、師資比例也不輸都會區；但確實存在孩子人數太少、難以開班的現況。他強調，將責成教育局盤點偏鄉教育資源，檢討學習扶助計畫執行落差，並提出改善方案。

許昭興則指出，以瑞芳地區幾所小校為例，有學校約20幾人，經費有2千多萬元，若與同區另一間學校合併，兩校經費可以提升接近5千萬元，在不減預算情況下，反而能讓學生獲得更多照顧，像是免費營養午餐、課後輔導或外師教學，還能將閒置校舍轉作社區安養據點，創造多贏效益。

林裔綺也認為，裁併校是價值選擇，必須要嚴肅面對。

侯友宜回應，偏鄉教育是全市必須共同面對的挑戰，將請教育局研擬整併評估方案，考量地理、交通、生活條件等因素，並與地方充分溝通，只要地方同意、預算不減、照顧不減，都可以評估。他補充，目前市府針對偏鄉教師提供交通、租屋補助與久任獎金，並推動實驗教育與公費生制度，以穩定師資與教學品質。＃

