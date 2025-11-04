普發1萬玩台北！旅宿、景點推超狂優惠 揪民眾嗨玩

台北當代藝術館響應普發現金1萬元，推出MoCA商店限時優惠活動。（圖由北市觀傳局提供）

全民在11月可以拿到中央普發的現金1萬元，北市府觀光局匯集各大旅宿及景點業者共同響應，推出一系列限時優惠方案，讓旅客在普發現金加持下，輕鬆開啟高CP值的台北之旅，不論是規劃週末小旅行、家庭出遊或好友相聚，都能以更超值的價格，體驗台北的多樣魅力。

觀傳局表示，在旅宿業優惠方面，凱達大飯店推出「全民普發•好享度假」住房專案，豪華套房享限量買一贈一超值優惠，家庭3、4人房更祭出買一贈二好康福利，平日入住價格只要1萬元起，每日限量售完為止；國聯大飯店自即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案，晶華酒店也同步響應，入住「雲天露台家庭客房」即贈送栢麗廳4客豪華午餐，並享有價值5544元的「雲天廊」專屬禮遇，讓旅客一次擁有住宿與美饌的雙重饗宴，而福容大飯店台北一館則推出超值方案，「三天兩夜豪華客房二泊四食」優惠價只要9999元起。此外還有更多吸引人的旅宿優惠內容，歡迎民眾把握普發現金機會，到台北市住宿、享受美好假期。

台北市多處景點也陸續推出響應優惠，例如，台北101觀景台推出超值門票優惠；林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮1份。另外，台北當代藝術館為響應普發現金1萬元，MoCA商店限時優惠活動開跑，設計商品9折享優惠，歡迎民眾趁此機會走訪台北各大景點，感受滿滿優惠的同時，也能盡情探索臺北的魅力與溫度。

觀傳局指出，「2025臺北國際旅展（ITF）」將在7日至10日在南港展覽館盛大登場，觀傳局將在「台北館」進行「玩台北1萬元有找！」專案活動，集結北市知名老店、人氣旅宿品牌及文青魅力景點，祭出多項優惠，包括交通套票、住宿泡湯券、咖啡禮盒與文青伴手禮等豐富好康。

林安泰古厝民俗文物館推出「新生兒抓週、收涎禮俗體驗」活動，凡到館報名參加並出示打卡「#普發現金一萬」，即可獲得精美小禮1份。（圖由北市觀傳局提供）

國聯大飯店自即日起也推出「國聯景觀套房一泊二食•買萬送萬」專案。（圖由北市觀傳局提供）

