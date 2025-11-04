苗栗「人人犬舍」犬隻遭獸醫割聲帶 郭昱晴促訂專業倫理條款

立委郭昱晴、李坤城及苗栗縣議員陳光軒今天在立法院召開記者會，呼籲農業部儘速啟動「獸醫師法」與「動物保護法」修法研議，杜絕無良獸醫師及繁殖場。（記者廖振輝攝）

苗栗縣公館鄉謝姓獸醫師經營的「人人犬舍」遭稽查9成以上犬隻聲帶被剪，並以年老患病母體進行繁殖等不當飼養，縣府10月依違反動保法最高額裁罰，並廢止業者特定寵物業許可證。立委郭昱晴、李坤城及苗栗縣議員陳光軒今天在立法院召開記者會，呼籲農業部儘速啟動「獸醫師法」與「動物保護法」修法研議，明定專業倫理條款，杜絕無良獸醫師及繁殖場。

郭昱晴表示，苗栗謝姓獸醫師的人人犬舍事件不是第一個個案，也從中發現應該彌補的漏洞，包含控管繁殖所數量及改善環境問題。她認為，現行「獸醫師法」對於獸醫師缺乏明確的倫理規範與懲戒連動，應該明定「專業倫理條款」，並明確列出禁止事項；而嚴重違反動保法、涉及虐待或不當醫療的行為，應納入可廢止執照或懲戒的重大事由，以保護獸醫師良好形象。

請繼續往下閱讀...

李坤城指出，全台共有1679間特定寵物業者，無總量控管制度，影響整體業界品質。現行的制度一年僅稽查一次，晶片登記與來源追蹤混亂，讓違法業者有可趁之機。這間「人人犬舍」在2023年評鑑是優等，2024年卻降為乙等，苗栗縣府對此沒有追究，寵物業查核評鑑應納入「總量管制」機制，將許可數量與地方收容壓力、實際市場需求掛鉤。

郭昱晴補充，依據「特定寵物業管理辦法」第10條第1項第9款規定，繁殖業及買賣業必須於每年1、4月、7月及10月底前彙報晶片使用情形表給所在地的直轄市或縣（市）主管機關。但事實上，這項制度形同具文，資料送進去卻沒人查、沒人對，「人人犬舍」事件正是這個斷層的結果。

陳光軒表示，依照現行法律，人人犬舍僅能勒令停業、罰款為最重處罰，建請行政院及立法院應研議修法，將惡意傷害動物，嚴重違反職業倫理的違法行為者撤銷獸醫師執照。他也提到，農政單位經常因無司法警察權、調查權而不得進入案場，他日前曾召開協調會，凡疑似違反動保法的案件，統一報請地檢署專責檢察官指揮，但標準界定模糊，望中央立法制定統一機制。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法