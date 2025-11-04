青年百億圓夢基金擴大辦理 提供美國名校學AI、日本培訓數位文創

青年百億海外圓夢計畫今年助1463名青年出國拓展視野。（青年署提供）

總統賴清德重點青年政見「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年已成功協助1463名青年在國際舞台上圓夢，教育部表示，明年將擴大辦理，首梯次就將提供近千名額，且加入前往美國名校學習AI、日本進行數位文創培訓等內容，線上申請已於近日開始，至今年12月31日截止。

青年百億海外圓夢計畫今年度共協助包括1273名青年藉由「海外翱翔組」出國圓夢，另外有190名運用「築夢工場組」的自主提案與孵化輔導機制。青年署副署長諶亦聰表示，明年度將擴大辦理，第一梯次預計提供超過100個海外翱翔圓夢計畫，800人次以上出國圓夢的機會，整年可參與青年人數估會較今年成長1倍。

後續也將加入更多內容，諶亦聰說明，包括提供青年至美國頂尖名校接受人工智慧相關培訓，安排於費城科技週進行見習與交流，接軌國際最前沿科技趨勢。另也將結合日本數位影視、Cosplay與新媒體產業，提供有志從事文創或娛樂產業的者赴日培訓，了解市場運營與國際合作模式。並規劃前往國際間有名的亞維儂藝術節進行文化交流與見習，接觸國際級的表演藝術策劃與執行。

此外，為使弱勢青年亦能獲得平等參與海外圓夢機會，諶亦聰提到，計畫中更將特別推出「圓夢助力方案」，針對經濟弱勢、偏鄉、原住民族及家庭特殊狀況等青年，提供前期培力課程、提案輔導及國際溝通訓練，協助其具備申請及執行海外圓夢計畫的能力，以縮減青年於國際接軌過程中的資源落差，強化國際視野。

青年百億海外圓夢計畫明年將擴大辦理，參與青年有望增加1倍。（青年署提供）

青年百億海外圓夢計畫也提供弱勢青年助力方案，協助他們也能有出國圓夢的機會。（青年署提供）

