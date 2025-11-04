宜蘭三星鄉農田遭排廢水變綠色 最高可罰300萬

宜蘭三星鄉一處農田被排放廢水染色，環保局派員稽查，發現農田水質變成綠色。（圖由宜縣環保局提供）

宜蘭縣三星鄉一處農田被排放廢水染色，宜蘭縣環保局派員稽查，農田水色偏綠，水質酸鹼度並無異常，查出廢水來自附近一家農莊，農莊業者指稱，外勞將食用色素誤倒水溝導致。環保局認定違反水污染防治法，最高可處300萬元罰鍰。

宜蘭縣環保局今天（4日）指出，昨天傍晚接獲報案，直指三星鄉上將路某農田被排放紅色廢水染色，擔心造成污染，稽查人員晚間6點抵達現場，未見紅色廢水，但農田水色偏綠，當場採樣檢測，酸鹼度6.9，符合一般水質6到9之間的標準值。

稽查人員隨後轉往附近一家農莊，發現農莊有使用食用色素，根據業者說法，事發當下，農莊外勞把食用色素誤倒水溝。環保局考量倒入水溝為食用色素，且水質檢測酸鹼度符合標準，雖然對環境危害較低，不過，水體變色影響品質屬實，此舉已違反水污染防治法第30條規定，將處以3萬元以上300萬元以下罰鍰。

宜蘭縣環保局呼籲民應妥善處理廢污水，不可隨意排放至水利溝，以免造成環境污染。

環保局稽查人員將農田水質取樣檢測。（圖由宜縣環保局提供）

經過檢測，水質酸鹼度6.9。（圖由宜縣環保局提供）

