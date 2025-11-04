全國10大爛人行道中市佔8處 建設局：盤點改善

多位民進黨議員質疑台中市人行道改善太慢。（記者蘇金鳳攝）

台中市部分人行道不友善早遭外界詬病，多位議員指許多人行道有狹窄的問題，如遭變電箱、電信箱、消防栓佔據，造成連手推娃娃車、輪椅族都過不了，而根據內政部全民參與改善調查，全國10大爛人行道裡台中市佔了8處，要求市府儘速盤點儘速改善。

建設局長陳大田表示，人行道的改善逼近200公里，通學步道改善近50公里，目前已盤點不友善的人行道，已改善一半，預計2年後可完成改善。

議員陳淑華表示，她在2023年就要求市長盧秀燕要專案計畫執行人行道暨環境整體改善，盧秀燕當年說建設局已編，但4年後，台中市人行道還未改善，根據內政部全民參與改善調查，全國10大爛人行道裡台中市佔了8處，光是惠中路三段有5處，其餘為中華路、大墩十一街、興祥街；陳大田則表示，因為這個改善計畫是中央所補助，因此建設局當時有建議民眾要多反映。

陳淑華強調，2021至2025年台中市人行道計畫的經費，多來自中央，人行道只要有足夠的預算、計畫，就一定能夠達成人行道整體提升，但因是目前人行道還有多處未修改好，她並舉例，如朝馬三街就有一個消防栓直挺挺擋在人行道的中央，向上路的人行道的樹幹比路面寬，手推娃娃車及輪椅族根本就過不去。

議員陳雅惠、蕭隆澤則質疑，中央補助400億台中市，是補助相當多的城市，但2026年底盧秀燕任期結束前，人行環境仍然無法全部完成該改善。

議員謝家宜表示，台中人行道有改善的迫切，如在北屯區的重劃區中縱使有規劃人行道，也常常有過於狹窄、障礙物阻擋、破損不平等狀況。

議員張芬郁、陳俞融則表示，近2年台中市雖獲中央核定169件人行道改善案、總經費達35億4129萬元，但許多路段出現被機車占用的情況，導致行人難以通行，建設局應速盤點現有道路，還給行人友善安全通道。

建設局長陳大田表示，已盤點需改善的人行道，已改善一半，全部改善約兩年後。（記者蘇金鳳攝）

