竹縣第1個縣級風景特定區 「新竹縣海岸風景特定區」誕生

新竹縣新豐鄉的紅樹林生態區是國家級地位的濕地，林下所棲地招潮蟹，經常吸引親子前去欣賞、觀察。（記者黃美珠攝）

新竹縣第1個縣級風景特定區~「新竹縣海岸風景特定區」誕生啦！區內有國家級的新豐紅樹林濕地生態系統、紅毛港歷史聚落、鳳坑沙灣、新月沙灣濱海景觀以及水月休閒農業區等，總面積約1078.2公頃，範圍涵括新豐和竹北的海岸地帶，未來將系統化整合資源，提升觀光品質和遊憩效益，帶動區塊地方繁榮。

縣府交通旅遊處長陳盈州說，新竹縣海岸風景特定區的北、南界址都是新竹縣界，東以台61線、台15線為界，西側原則上是以海平面0公尺的等深線處，但在紅樹林濕地則採6公尺深的等深線為界址。未來將依實際需求設專責機構經營管理，鎖定新豐紅樹林、鳳坑觀海長堤、以及新月沙灣濱陸活動為題，把新豐、紅毛港以及新月沙灣當作3大核心發展區，從自然生態、水域遊憩以及漁港文化等面向分區打造觀光亮點。



結合當地的自行車動線、餐飲住宿設施、遊憩設施、服務產業等整體規劃，以整合美食、住宿、遊程、購物以及交通等資源，帶領來客認識紅樹林及其底棲的招潮蟹、彈塗魚，或駐足欣賞沙灘落日、或探訪坡頭石滬群等，打造單日或2日的不同遊程。

為了打造這個全縣第一個縣級風景特定區，縣府2021年先爭取中央觀光前瞻經費9300萬，改善坡頭石滬海岸的親水空間、鳳坑濱岸水域跟竹北新月沙灣2處遊憩區的服務設施，也活化了石滬觀光休閒地景、優化觀光基礎設施與環境。

前年啟動規劃作業，歷經盤點資源、跨機關協調、召開地方說明會後申請評鑑，終於在上個月獲核定且公告，開啟地方觀光新頁。

新竹縣新豐鄉的紅樹林生態構建出「龍貓隧道」般的網美場景。（記者黃美珠攝）

鳳坑沙灣是新竹縣海岸風景特定區內的明日之星。（記者黃美珠攝）

新豐鄉坡頭石滬群之一。（記者黃美珠攝）

雙新自行車道的開通，讓新竹海岸風景特定區的綠色運具更暢行。（記者黃美珠攝）

最新公告的新竹縣海岸風景特定區內的坡頭漁港。（記者黃美珠攝）

新豐紅樹林下的彈塗魚。（記者黃美珠攝）

新豐紅樹林生態系統中常見的招潮蟹。（記者黃美珠攝）

