    首頁 > 生活

    梧棲廚餘豬場蒸煮設備鏽蝕久未用 現場畫面曝光！

    2025/11/04 12:08 記者蔡淑媛／台中報導
    梧棲豬場廚餘蒸煮設備鏽蝕，久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸煮設備鏽蝕，久未使用。（圖由前進應變所提供）

    台中梧棲廚餘養豬場發生全台首例非洲豬瘟，中央災害應變中心昨（3日）公布疫調報告，指出病毒最可能來自未完全蒸煮的廚餘，而該豬場使用梧棲清潔隊收運的廚餘，還摻雜鄰居與自家廚餘，且未確實蒸煮、上傳資料，中市2次接到通報及前往稽查也未發現，中央前進應變所今天也公布案場廚餘蒸煮及攪拌設備，可看出久未使用。

    中央疫調報告指出，該豬場蒸煮設備在4月已經故障，7月僅上傳蒸煮紀錄1次，8月起都沒有上傳，豬場在今年4月叫2桶各20公升的瓦斯，卻未使用完畢，場也無燃燒柴薪痕跡，而且廚餘車檢出陽性，吃廚餘豬欄較飼料豬欄死亡高出逾15倍。

    對此，台中市副市長鄭照新今天僅說明，陳姓豬農在疫調時說辭不一致，必須進一步查核比對，針對蒸煮設備故障，這是他在疫調的口述，還要要交叉比對，針對環保局去現場稽查也有表格要勾選，也要比對是否核實。

    梧棲豬場廚餘蒸煮設備鏽蝕，久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸煮設備鏽蝕，久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸攪拌設備運送廚餘至豬欄的輸送系統，看出久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸攪拌設備運送廚餘至豬欄的輸送系統，看出久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸攪拌設備運送廚餘至豬欄的輸送系統，看出久未使用。（圖由前進應變所提供）

    梧棲豬場廚餘蒸攪拌設備運送廚餘至豬欄的輸送系統，看出久未使用。（圖由前進應變所提供）

