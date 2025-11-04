為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 生活

    學童電競盛事11/8爭全國10強 獎盃設計有亮點

    2025/11/04 11:56 記者王姝琇／台南報導
    文資小學堂獲獎者將獲得由文資建材銀行舊建材打造的專屬獎盃。（台南市政府提供）

    全台學童電競盛事「2025文資小學堂線上電競賽」歷經激烈初賽後，100名選手從逾1800名參賽者中脫穎而出，將於11月8日在線上展開複賽與決賽，爭奪全國前10名榮耀，全力展現學子對文化資產的熱情與創意。

    比賽最終將產出10名嶄露頭角的優勝選手，前5名並可獲得由文化資產建材銀行舊建材打造的專屬獎盃及精美文創禮品；頒獎典禮將於11月26日於成功大學未來館舉行。邀全國民眾鎖定直播，為熱血的文資小勇士加油，直播期間也有獲得互動抽獎的機會，有「城垣拾光隨行包」、「城垣娃包」等限定文創好禮。

    文化局長黃雅玲表示，今年適逢府城城垣啟建300週年，賽事特別呼應「府城城垣300年」的主題，以國定古蹟「台灣府城城門及城垣殘蹟」中的「大南門」為設計靈感，推出全新虛擬寶物，讓孩子們在闖關挑戰過程中，同時能認識府城歷史。

    活動除轉播賽況，也邀正修科技大學建築與室內設計系助教暨古都基金會副執行長鄭安佑，與台南文資處組長楊珮瑤進行對談，分享文化資產保存的理念與實踐經驗，如何保存像城門、城垣這樣的系統性文化資產，及如何透過文化資產串連日常生活，實踐「城是生活，文資即在身邊」的理念。

    2025文資小學堂線上電競賽將於11月8日線上直播。（台南市政府提供）

    文資小學堂線上直播將有專家為大家分享文化資產保存實際經驗與知識。（台南市政府提供）

