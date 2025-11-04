陳菁徽證實 挖土機超人林鴻森入祀桃園忠烈祠

挖土機超人林鴻森前往花蓮救災感染不治，家屬上個月在桃園市立殯儀館舉行家奠禮，總統府副秘書長何志偉代表總統到場頒贈褒揚令。（家屬提供）

桃園市全福工程行負責人林鴻森動員重機具，主動投入花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖潰流致光復鄉重災搶救，卻因左腳受傷感染就醫引發敗血症於中秋夜不治。國民黨立委陳菁徽10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，陳菁徽今日證實，林鴻森經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，已在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

林鴻森於前往花蓮縣光復鄉重災區連續救災8天而受創感染，因引發敗血症於10月6日中秋節當晚病逝於林口長庚醫院，經本報獨家披露引發舉國不捨，包括總統賴清德、桃園市長張善政等人10月7日均前往林鴻森靈堂上香致意，花蓮縣政府與各界也紛紛前往致哀，分別頒給慰問金。

請繼續往下閱讀...

陳菁徽在10月8日向內政部提出質詢案，要求主動查明忠烈祠祭祀辦法的適用資格，最終經內政部確認身分符合褒揚條例所定「冒險犯難，忠貞不拔，壯烈成仁」，因此已正式在10月30日核准入祀桃園忠烈祠。

陳菁徽表示，林鴻森投入救災的精神值得肯定，更是日後國人所感念的人物。行政院長卓榮泰10月中曾表示，稱將針對罹難志工表彰方式，進一步研議更具體、適當且充分的做法，陳呼籲這件事要儘速完成研議，並向外界公開。

相關新聞

「挖土機超人」林鴻森符合3條件 桃市府：明年春祭入祀忠烈祠

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法