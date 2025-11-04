115大學入學考試簡章公告 資料不實恐撤資格、送法辦

大學招聯會今天公告大學入學各管道簡章。（資料照）

115學年度大學「繁星推薦、申請入學、分發入學」3大入學管道簡章今公告，繁星推薦招生名額1萬5554個、申請入學5萬450個，多數校系以學測英文作為檢定科目；而分發入學則核定名額2萬462個，採計科目以學測國文使用率最高。大學招聯會呼籲考生審查資料應注重真實性，否則恐影響錄取資格甚至產生違法情況。

相關簡章已分別公告於大學甄選入學委員會網站、與大學考試入學分發委員會網站開放查詢，紙本簡章則訂於12月1日起公開發售。

根據甄選會資料，115學年度繁星推薦招生計有64所大學校院、1664個學系（組）參加，招生名額計1萬5554個；申請入學招生有64所大學院校、2206個學系（組）參加，招生名額為5萬450個，均較今年略減。分發入學部分，考分會表示，115學年度分發入學招生共有60所大學校院、1764個系組，共2萬462個名額，總名額後續將再加上各招生管道回流名額。

此次繁星推薦有963個招生學系使用學測英文作為檢定科目，申請入學有1098個招生學系使用學測英文作為檢定科目。而使用大考中心高中英聽測驗作為檢定科目之校系數，繁星推薦有35個校系，約占總系組數2.1%；申請入學計有27個校系，約占總系組數 1.22%。考試分發部分，使用高中英聽測驗作為檢定之系組共20個，使用學測為檢定之系組共210個，採計科目組合共161種，採計科目中以國文使用率最高，共計1499個系組採計。

針對今年招生時曾發生數起考生審查資料不實情況，大學招聯會執行秘書王泓仁提醒，各招生規定已明確規範，自報名起，無論錄取前、錄取後、註冊前、註冊入學，甚至畢業後，如被查覺資料不實，將面臨取消錄取資格、開除學籍、依法追繳學位證書並公告撤銷畢業資格等嚴厲處置，情節重大者並函送司法單位。對未來學業及名譽影響深遠，勿心存僥倖。

此外，各大學於審查資料時，應秉持「三重二不」原則，各校系於填報招生簡章校系分則時，所要求考生提供之資料須能充分反映該學系真正的選才需求，重質不重量，避免導致「軍備競賽」而加重學生負擔。

