「2025深坑多福宴」28日席開50桌 5日中午起報名

新北市「2025深坑多福宴」，將於28日晚間6點半在深坑老街登場，5日中午手刀快搶報名。（記者翁聿煌攝）

新北市「2025深坑多福宴」，將於28日晚間6點半在深坑老街登場，今年以「幸福好滋味」為主題，邀集在地名店、星級飯店主廚、深坑農會與總鋪師阿棻師聯手上菜，席開50桌，每桌4999元（10人份），並加贈2千元的「深坑幸福伴手禮」乙份，超值又美味，每年一開放報名就秒殺，今年於5日中午12點透過「活動通 Accupass」平台報名並付款，詳情可上「新北市深坑區公所」FB粉絲專頁。

深坑區長李漪萍表示，深坑以「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」四寶聞名，市府協助地方產業轉型升級，透過「深坑多福宴」打造區域合作平台，讓地方店家、飯店主廚及農會攜手研發菜色，展現深坑在地文化與食材魅力，也帶動觀光人潮與地方經濟發展。

請繼續往下閱讀...

今年的菜色有海灣假日酒店研發的「海福好筵」、福容大飯店的」「福容滿煲」小師父餐廳的「金雞報喜」、麗芬肉粽的「珍味米香」、古早厝餐廳的「古香金蹄」王水成餐廳的「豐牛儒雅」、廟前阿家的店「金蝦呈祥」、源春餐廳的「常旺迎福」、阿棻總鋪師的「薯蕷臻湯」和「龍鱗映瑞」、深坑農會的「玉筍包香」、寶桂的店「豆福麻吉」，再加上蘋果和冷萃茶韻。

李漪萍表示，多福宴不只是味覺饗宴，更象徵公所與地方產業「共好共榮」的具體成果，透過活動平台，成功凝聚飯店、餐飲業者、農會、青農與地方創生，共同推動食材品牌化與餐飲精緻化。今年各店家齊心投入餐席合作，從備料到上桌都展現深坑人的用心與職人態度，也讓地方產業的能量再次被看見。

深坑四寶「豆腐、竹筍、茶葉、黑豬肉」，透過「深坑多福宴」讓地方店家、飯店主廚及農會攜手研發美味菜色。（記者翁聿煌攝）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法