高雄兒虐與違反勞基法幼兒園1:3 李雅慧籲重視教保員權益

高市議員李雅慧今質詢表示，今年高雄違反勞基法遭裁罰的幼兒園有12家，其中4家發生過兒虐事件，兒虐與違規幼兒園比例1:3，她認為預防兒虐不是裝監視器就好，應從源頭開始，呼籲相關單位正視教保員權益，應給教保員受到尊重的教學環境。

李雅慧說，目前勞基法疑因各縣市解讀、函示內容不一，導致部分勞工的勞動權變相被剝奪，她提到一般教保員正常工時應該是8小時，但大家都知道教保工作特殊，通常為了孩子需較早上班，且須比孩子晚下班，中間休息時間還不一定可好好休息，每天出勤動輒超過10小時。

她引述勞工局統計，今年度共有12家幼兒園因違反勞基法被開罰，共有22筆罰單、最高單次30萬元，違規樣態包括加班費給不夠、沒依規定休假；12家違規幼兒園裡有4家涉及兒虐，兒虐與違反勞基法比例達1:3。

李雅慧指出，她不確定這兩數字是否有因果關係，但覺得有連動情況，建議教育局未來應結合勞工局一起稽查，並規劃幼兒園健康指標，同時強化監督機制，從各方面確保教保員權益，讓教保員能被尊重，避免因為工作壓力導致情緒受衝擊、進而影響孩童。

教育局長吳立森答詢說，會與工務、衛生、消防等局處，共同稽查幼兒園，同時強化健康指標與監督制度。

