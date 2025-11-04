梨山蜜蘋果將採收 猴害「又吃又玩」讓果農叫苦

蘇姓果農種植的套袋蘋果，被猴子採摘掉落滿地。（農友提供）

梨山地區蜜蘋果將進入採收期，但許多農友卻面臨猴害，猴子躲過電網的阻攔，又吃又玩，將蘋果採摘掉滿地，農友一整年的心血被破壞，有人損失3成，有人幾乎整園沒得採收，欲哭無淚；台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉表示，猴子很聰明會學習，政府補助農友裝設電網雖有助嚇阻猴群，但防猴技術需更進一步，盼政府單位協同專家學者等找出更有效的辦法，以協助農友。

蘇姓農友在大梨山的福壽山下種植約60棵蘋果樹，他表示，附近農友都接220V至360V的電網， 動物一碰就會馬上電死，屍體會成燒焦狀，他覺得很殘忍，電網只裝設110V的，希望嚇嚇猴子，讓牠們以後不要來，沒想到被電後，猴子更生氣，整群將電線直接咬斷，最近更是跑進蘋果園又吃又玩，快採收的蘋果掉落滿地，損失近30萬元，因擔心蘋果品質不佳，請消費者見諒，若無法接受只能先取消訂單。

請繼續往下閱讀...

蘇姓農友說，這幾年，種果樹的利潤幾乎有30%都被猴子吃掉了，所以附近果農都約有4分之1都改種茶葉。他說，種果樹只能靠自己傻傻的做，天氣、維修、農藥肥料、外勞、猴子加松鼠等因素，完全無法控制，除非爸爸很有錢，否則勸大家絕對不要做農人。

台中市農業觀光產業發展協會理事長羅進玉的蘋果園，日前也慘遭猴害，造成損失。他說，政府補助農友裝設電網，約可嚇阻約70%的猴害，但猴子很聰明、會學習，尤其有些獨來獨往且有經驗的猴子，會找出電網的漏洞，甚至透過挖洞或利用樹枝爬進或跳進果園採摘蘋果等果實。

羅進玉說，因農友的果園都緊鄰森林，猴害的損失非常巨大，他附近的果農，甚至30棵蘋果樹一次被清光，幾乎沒有蘋果可採收，十分淒慘，站在政府的角度，應找出有效辦法，協助農友，防猴技術要更進一步。

蘇姓果農種植的蘋果，被猴子採摘掉落滿地。（農友提供）

蘇姓果農種植的蘋果及套袋，被猴子採摘掉落滿地。（農友提供）

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法