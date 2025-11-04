康橋學校帶學童登山 合歡山違規搭帳篷挨罰

康橋國際學校上月底未經申請擅自在合歡群峰上搭帳篷，被人檢舉，太魯閣國家公園管理處開罰。（民眾提供）

知名的私立康橋國際學校為培養學生意志力、耐力及挑戰精神，在學生國小、國中階段都會安排登山活動，上月底一千多人分多梯次到合歡群峰登山，但在合歡北峰搭設數個帳篷與天幕作為緊急醫療站，不過卻未向太魯閣國家公園申請活動臨時帳篷，太管處依法開罰1500到3000元不等，呼籲機關團體辦活動須搭帳篷，須先向國家公園管理處申請臨時搭建，將視山區狀況審核。

康橋國際學校在小學、中學階段都會安排登山活動，國中階段攀登石門山、合歡主峰、東峰、北峰、西峰五座百岳為目標，希望透過活動鍛鍊體能與意志、團隊合作與互助及生命教育。上月開始一千多名學生分成多個梯次前往太魯閣國家公園境內的合歡群峰登山，不過遭民眾發現竟然在合歡北峰搭設多頂帳篷向太管處檢舉。

太管處今指出，太魯閣合歡北峰並未開放露營，地面因長期踩壓光禿裸露，太管處去年起栽種高山原生植物，合歡山區屬於脆弱的高山生態環境，若搭設帳篷或是天幕，然後那個地方踩踏後植物長不出來，植物長不出來，動物就沒有食物，經破壞需要很長時間才能恢復，因此會同保七總隊第九大隊加強巡查並取締露營、炊煮等違規事項。

依據國家公園法第13條在太魯閣國家公園區域禁止事項，「禁止擅自於指定以外之地區露營、炊煮、搭設棚架等」，違者可處新台幣1500元至3000元之罰鍰。太管處呼籲遊客在享受合歡山壯麗景色的同時，務必遵守國家公園的相關規定，不違規露營、不隨意偏離步道、不留下垃圾，共同維護珍貴的高山生態環境。

