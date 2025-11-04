為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    生活

    毛小孩隨地便便全都錄 飼主不清理最高罰6千

    2025/11/04 11:23 記者張協昇／南投報導
    許多住家門口都裝有監視器，飼主放任毛小孩隨地便便卻不清理，小心全都錄。（南投縣環保局提供）

    許多住家門口都裝有監視器，飼主放任毛小孩隨地便便卻不清理，小心全都錄。（南投縣環保局提供）

    國人飼養毛小孩當寵物風氣興盛，但切記遛狗不留便！南投縣環保局提醒民眾，遛狗時狗狗若便溺，千萬要記得清理，由於目前手機拍照錄影非常方便，且許多住家都裝有監視器，該局就接獲不少民眾檢舉遛狗時狗狗大便後，飼主不清理便離開的案件，經舉報查證確定後，可處1200至6000元罰鍰。

    南投縣環保局表示，帶著自家的毛小孩外出散步，幾乎是許多民眾每天必做的事，但有些飼主在狗狗方便後不清理便離開，這種缺乏公德心且不負責任的行為，常導致民眾不慎誤踩狗大便，嚴重影響環境衛生。

    環保局指出，近來常接獲民眾陳情或檢舉狗狗隨意便溺，造成環境髒亂情事。由於現在社會人手一機，許多住家也裝有監視器，民眾提供狗狗隨地大便、飼主卻不清理的佐證照片或影片相當方便，以致檢舉案件也有逐年增加趨勢。

    環保局指出，民眾檢舉飼主遛狗時不清理狗狗便溺即離開的行為，若知道飼主姓名或居住地點，可在檢舉時註明，或提供飼主車牌號碼，該局會到現場補充事證或以車牌追人，查證確定後，將依廢棄物清理法裁處1200至6000元罰鍰，並可按次處罰，呼籲飼主要養成「遛狗不留便，隨手清狗便」的良好習慣。

    南投縣環保局提醒民眾，飼主不清理毛小孩隨地便溺，可裁處1200至6000元罰鍰。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局提醒民眾，飼主不清理毛小孩隨地便溺，可裁處1200至6000元罰鍰。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員針對不清理毛小孩便便的民眾開罰。（南投縣環保局提供）

    南投縣環保局人員針對不清理毛小孩便便的民眾開罰。（南投縣環保局提供）

