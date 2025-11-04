宜蘭全面禁止廚餘養豬 輔導轉型改用飼料

因應非洲豬瘟衝擊，宜蘭縣宣布全面禁止使用廚餘養豬，圖與新聞事件無關。 （資料照）

宜蘭縣有84場養豬場，其中10場是廚餘養豬場，面對非洲豬瘟衝擊，縣政府今天宣布即使未來中央疫情解禁，宜蘭也將持續禁止廚餘養豬，將輔導養豬戶轉型改用飼料，也會同步向中央爭取轉型補償或退場等相關補助。

宜蘭縣政府表示，依農業部與環境部專家研判，未經高溫滅菌處理的廚餘，是病毒跨區域傳播高風險來源。目前全台包括雲林縣、高雄市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣、金門縣及苗栗縣等，已有多數縣市宣布永久禁止廚餘養豬。

宜蘭縣政府指出，為防範非洲豬瘟疫情傳播，並維護養豬產業安全，即日起宜蘭全面禁止使用廚餘養豬，防止疫情捲土重來，目前縣內有10場為列管廚餘養豬場，登記在養規模總頭數約7200頭，約占全縣養豬頭數七分之一，後續將主動通知相關業者停止使用廚餘飼養。

針對廚餘養豬場轉型，宜蘭縣府將輔導廚餘養豬戶改用飼料，也將同步向中央爭取合法廚餘養豬業者的轉型補償或退場等相關補助，減輕對廚餘養豬業者帶來的衝擊與影響。

