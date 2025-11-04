為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 生活

    高雄新上國小長出「天然窗簾」 花台種玉米長大了

    2025/11/04 11:21 記者許麗娟／高雄報導
    新上國小在花台上種玉米，短短1個多月，已長高成走廊的天然窗廉。（圖由新上國小提供）

    新上國小在花台上種玉米，短短1個多月，已長高成走廊的天然窗廉。（圖由新上國小提供）

    高雄市新上國小推動食農教育，在離教室僅一步距離的走廊花台開發成農田，近日3年級有1班在開學時種了玉米種子，如今玉米植株已筆直的長到天花板，形成天然的「綠色窗簾」，可幫走廊遮陽、為教室降溫，小朋友也期待收成那天的到來。

    校長王彥嵓指出，新上國小「教室小農」計畫已推行超過10年。每年開學，學校提供菜苗，由各班老師帶領學生動手種植。9月中，3年1班學生在花台上種下玉米的種子，用洗牛奶瓶的水當天然肥料，澆灌、觀察、照顧，現在每一株都長得又高又壯，讓孩子驚呼「比自己還高了！」

    擔任班上健康老師的教務主任李慧美表示，最近非洲豬瘟議題再掀起國人對食材安全的關注，學校老師也藉此機會教學，透過玉米種植課程，引導學生思考「我們吃的食物從哪裡來？」、「天然安全肥料的重要性」，從孩子親手種玉米、採玉米，到了解食物來源、安全肥料的使用、認識天然無添加的滋味，就是最真實的食農教育。

    學生董于萱說，第一次種玉米好興奮，老師直接採收玉米筍分給全班吃，真的超甜；學生盧艾辰也說，玉米長得比我還高，看起來像一片綠色窗簾，每天上學看到都覺得好美。

    玉米利用洗牛奶瓶的水當肥料，長得筆直又高。（圖由新上國小提供）

    玉米利用洗牛奶瓶的水當肥料，長得筆直又高。（圖由新上國小提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播