高雄新上國小長出「天然窗簾」 花台種玉米長大了

新上國小在花台上種玉米，短短1個多月，已長高成走廊的天然窗廉。（圖由新上國小提供）

高雄市新上國小推動食農教育，在離教室僅一步距離的走廊花台開發成農田，近日3年級有1班在開學時種了玉米種子，如今玉米植株已筆直的長到天花板，形成天然的「綠色窗簾」，可幫走廊遮陽、為教室降溫，小朋友也期待收成那天的到來。

校長王彥嵓指出，新上國小「教室小農」計畫已推行超過10年。每年開學，學校提供菜苗，由各班老師帶領學生動手種植。9月中，3年1班學生在花台上種下玉米的種子，用洗牛奶瓶的水當天然肥料，澆灌、觀察、照顧，現在每一株都長得又高又壯，讓孩子驚呼「比自己還高了！」

擔任班上健康老師的教務主任李慧美表示，最近非洲豬瘟議題再掀起國人對食材安全的關注，學校老師也藉此機會教學，透過玉米種植課程，引導學生思考「我們吃的食物從哪裡來？」、「天然安全肥料的重要性」，從孩子親手種玉米、採玉米，到了解食物來源、安全肥料的使用、認識天然無添加的滋味，就是最真實的食農教育。

學生董于萱說，第一次種玉米好興奮，老師直接採收玉米筍分給全班吃，真的超甜；學生盧艾辰也說，玉米長得比我還高，看起來像一片綠色窗簾，每天上學看到都覺得好美。

玉米利用洗牛奶瓶的水當肥料，長得筆直又高。（圖由新上國小提供）

